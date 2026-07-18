“No fue un accidente”: familia de tres jóvenes muertos en Ruta 6 reclama que el conductor vaya preso

“No fue un accidente”. Con esa convicción, los familiares de los tres jóvenes que murieron en el choque ocurrido en Ruta 6 reclaman que el conductor que provocó el siniestro sea enviado a prisión y reciba una condena efectiva.

El abogado de la familia, Javier Riffaud, se reunió el jueves con la fiscal del caso para transmitirle el interés de los familiares de los fallecidos. Buscan que la causa llegue a juicio y que no termine con un acuerdo que permita al imputado evitar la cárcel.

El hombre, de 56 años, conducía con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, no tenía libreta y cruzó la ruta pese a que el semáforo estaba en rojo. Luego del choque, abandonó su vehículo e intentó retirarse del lugar, aunque no lo consiguió.

Para Riffaud, esos elementos demuestran que no se trató de una distracción o una imprudencia aislada. “Pudo haber evitado el desenlace y no lo hizo”, afirmó el abogado a El País.

La familia pretende que el caso sea investigado bajo la figura de dolo eventual, ya que sostienen que el conductor conocía el peligro que estaba generando y aun así continuó actuando. También entiende que su intento de retirarse del lugar debe ser considerado como una omisión de asistencia.

Actualmente, el hombre está imputado por homicidio culpable por la muerte de las tres víctimas. La fiscal Gabriela Yanieri (quien se encontraba subrrogando por la feria judicial) pidió que esperara el avance de la investigación en prisión preventiva, pero el juez del caso no accedió y dispuso arresto domiciliario total con tobillera electrónica durante 180 días.

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 del jueves 9 de julio, en el kilómetro 24 de Ruta 6. El auto en el que viajaban los jóvenes circulaba de oeste a este cuando fue golpeado lateralmente por el vehículo del imputado, que intentaba atravesar la ruta.

El impacto desplazó el auto de las víctimas hacia la senda contraria, donde chocó de frente contra un ómnibus que viajaba desde Minas hacia Montevideo. Los tres ocupantes, de 20, 25 y 28 años, murieron en el lugar.

Los jóvenes pertenecían a un mismo núcleo familiar y se dirigían a una pista de karting. Uno trabajaba como barbero y era cuñado de otra de las víctimas. Dos habían sido padres recientemente.

En el ómnibus viajaban 16 pasajeros que resultaron ilesos. Su conductor sufrió lesiones leves, fue atendido y recibió el alta en el lugar.

La investigación continúa a la espera de las pericias mecánicas, los informes forenses y las declaraciones de los testigos. La familia pretende ser escuchada antes de que Fiscalía defina cómo continuará el caso.

“Queremos una condena ejemplarizante y con prisión”, sostuvo Riffaud. La intención es que el proceso llegue a juicio y que las tres muertes no sean tratadas “con la misma vara” que un siniestro provocado por una distracción.

Los familiares ya realizaron una manifestación en el lugar del choque para reclamar que el imputado vaya a prisión. Cuestionaron que permanezca en su casa después de haber provocado tres muertes y haberse retirado de la escena.