"Deterioro progresivo en las calles": vecinos de Carrasco y Punta Gorda reclaman a IMM por retrasos en obras

Vecinos de Punta Gorda y Carrasco expresaron su “profunda preocupación” por la ejecución simultánea de obras en la rambla y en avenida Bolivia y reclamaron a la Intendencia de Montevideo (IMM) respuestas sobre los plazos de finalización, los desvíos de tránsito y las dificultades que, según plantean, enfrenta el transporte público en la zona.

A través de una carta, los vecinos cuestionaron que la comuna haya decidido intervenir al mismo tiempo avenida Bolivia, principal vía alternativa de circulación ante el corte de la Rambla por las obras en la curva. Según el cronograma anunciado, los trabajos en la Rambla tienen prevista su finalización entre octubre y noviembre de 2026.

En el caso de avenida Bolivia, las obras comenzaron el 22 de junio y están a cargo de una empresa particular, con un plazo inicialmente previsto de dos meses. Los vecinos señalan que ese período ya se cumplió y sostienen que los avances visibles son escasos, además de cuestionar que “es frecuente ver maquinaria y equipos sin actividad”.

Consultada por El País, la IMM informó que este martes 1° de setiembre comienzan los trabajos de asfaltado en avenida Bolivia. La comuna señaló que, si las condiciones climáticas lo permiten y no se registran lluvias, "esta etapa demandará aproximadamente dos semanas". Se trata de una obra que se realiza con fondos de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000.

Obras en la avenida Bolivia en la zona de Carrasco y Punta Gorda. Foto cedida a El País.

Dificultades de circulación

Los vecinos, en una carta a la que accedió El País, sostienen que la superposición de las obras generó “serias dificultades de circulación” y afecta directamente la vida cotidiana en el barrio. En particular, cuestionaron la situación del transporte público, debido a que los cambios de recorridos no estarían acompañados por una señalización suficiente de las paradas provisorias.

Según plantearon, "algunos usuarios continúan esperando los ómnibus en paradas que ya no están operativas" y no cuentan "con información clara sobre los nuevos puntos de ascenso". También señalaron que la información disponible en las aplicaciones móviles de transporte "no se encuentra debidamente actualizada".

En materia de tránsito y seguridad vial, los vecinos indicaron que "vehículos particulares y tránsito pesado fueron desviados hacia calles internas que no estarían preparadas para soportar ese volumen de circulación". Afirmaron que algunas de esas calles presentan "un deterioro progresivo" y advirtieron además por "vehículos que circulan a velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora".

Obras en la avenida Bolivia en la zona de Carrasco y Punta Gorda. Foto cedida a El País.

Reductores de velocidad

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a la IMM que evalúe “con carácter urgente” la instalación de reductores de velocidad en los cruces de Ciudad de París y Pablo Podestá y en Ciudad de París y Uspallata.

Además, reclamaron que la comuna informe cuál es el cronograma actualizado y la fecha prevista de finalización de las obras de la rambla y de avenida Bolivia, qué medidas se adoptarán "para reparar las calles internas deterioradas por los desvíos" y "cuándo se señalizarán adecuadamente las paradas provisorias del transporte público".

Los vecinos también preguntaron por qué no se colocan carteles en cada parada sustituida y "se actualiza al mismo tiempo la información disponible en las aplicaciones móviles utilizadas por los pasajeros".

“No cuestionamos la necesidad de realizar obras. Cuestionamos que dos intervenciones de esta magnitud se ejecuten simultáneamente sin que exista una adecuada coordinación de los desvíos, del transporte público y de las medidas necesarias para reducir su impacto sobre los vecinos”, señalaron en la carta.

El planteo concluye con un pedido de “respuestas concretas, plazos claros y medidas” que permitan recuperar condiciones razonables de circulación y seguridad en la zona.

Obras en la avenida Bolivia en la zona de Carrasco y Punta Gorda. Foto cedida a El País.

Desvíos en el tránsito

La Av. Bolivia representa una importante conexión norte – sur en la ciudad, de vías como la rambla, Rivera, Avenida Italia y Camino Carrasco.

Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:

Mariano Uriarte desde Av. Bolivia hacia Dublín.

Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.

Pedro Domingo Murillo / Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia Av. Rivera.

Palermo / Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.

Ciudad de Guayaquil desde Av. Bolivia hacia Av. Rivera.

Desvíos de líneas de transporte

Líneas por Av. Bolivia desde Portones

Av. Bolivia, Rocafuerte, Palermo, Av. Gral Paz, Av. Rivera a sus rutas.

Líneas por Av. Bolivia hacia Portones

Bolivia, Uriarte, Bolonia, Murillo, Bolivia

112 Punta Gorda

Av. Bolivia, Rocafuerte, Caramurú a ruta.

Paradas suspendidas:

Av. Bolivia y Príamo.

Av. Bolivia y Beltastiqui.

Av. Bolivia y San Marino.

Av. Bolivia y Mones Roses.

Av. Rivera y Ciudad de Guayaquil.

Av. Rivera y Gral. Paz.

Paradas provisorias:

Palermo esquina Gral. Paz.

Gral. Paz esquina Rivera.

Av. Bolivia y Uriarte.

Las oficiales por Caramurú.