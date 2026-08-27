IMM anunció nuevas paradas de transporte público: desde cuándo y qué barrios se ven beneficiados
La intendencia capitalina presentó las nuevas ubicaciones de paradas con el objetivo de mejorar el acceso del Sistema de Transporte Metropolitano.
El departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció en redes sociales la habilitación de tres paradas de transporte público a partir del miércoles 26 de agosto de 2026.
La medida tiene como principal objetivo mejorar el acceso del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) para quienes viven en las zonas norte y noroeste de la capital.
En primer lugar, se encuentra la parada ubicada en Camino Coronel Raíz, entre Camino Osvaldo Rodríguez y Ruta Nacional 102 Wilson Ferreira Aldunate, perteneciente al barrio Colón.
Consistirá en dos paradas disponibles para el transporte público, una disponible por cada acera, donde pasará la línea 150 Ciudadela o La Pilarica, dependiendo del sentido de la circulación.
A su vez, a partir del 26 de agosto también estará apta la nueva parada ubicada en la calle Luis Caviglia, entre Camino General Leandro Gómez y Bulevar Aparicio Saravia, en el barrio 17 de Junio. En este caso, la implementación será solo para la acera suroeste, y contará con la línea L9 con destino a Intercambiador Belloni - Villa Farré.
Por último, en Bulevar Aparicio Saravia, entre Julio César Michielli y Francisco Hordeñana, en el barrio de Punta de Rieles, se establecerá una nueva parada para el transporte público en la acera norte. Este nuevo punto contará con la línea 100 a Plaza España.
Aquellos usuarios que busquen consultar los horarios previstos para cada una de estas líneas o cualquiera dentro del STM lo podrán hacer a través de su portal oficial de líneas y horarios dentro de la Intendencia de Montevideo.
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