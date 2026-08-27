IMM anunció nuevas paradas de transporte público: desde cuándo y qué barrios se ven beneficiados

El departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció en redes sociales la habilitación de tres paradas de transporte público a partir del miércoles 26 de agosto de 2026.

La medida tiene como principal objetivo mejorar el acceso del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) para quienes viven en las zonas norte y noroeste de la capital.

En primer lugar, se encuentra la parada ubicada en Camino Coronel Raíz, entre Camino Osvaldo Rodríguez y Ruta Nacional 102 Wilson Ferreira Aldunate, perteneciente al barrio Colón.

Consistirá en dos paradas disponibles para el transporte público, una disponible por cada acera, donde pasará la línea 150 Ciudadela o La Pilarica, dependiendo del sentido de la circulación.

Mapa de la nueva parada instalada por la IMM. Foto: movilidadim/Instagram

A su vez, a partir del 26 de agosto también estará apta la nueva parada ubicada en la calle Luis Caviglia, entre Camino General Leandro Gómez y Bulevar Aparicio Saravia, en el barrio 17 de Junio. En este caso, la implementación será solo para la acera suroeste, y contará con la línea L9 con destino a Intercambiador Belloni - Villa Farré.

Mapa de las nuevas paradas implementadas por la IMM Foto: movilidadim/Instagram

Por último, en Bulevar Aparicio Saravia, entre Julio César Michielli y Francisco Hordeñana, en el barrio de Punta de Rieles, se establecerá una nueva parada para el transporte público en la acera norte. Este nuevo punto contará con la línea 100 a Plaza España.

Mapa de las nuevas paradas implementadas por la IMM Foto: movilidadim/Instagram