Intendencia de Montevideo continuará con el plan de podas en avenidas de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que a partir del lunes 17 de agosto de 2026 continuará con el plan de poda y retiro de arbolado en mal estado a lo largo de las avenidas de la ciudad capitalina.

Estas tareas se desarrollarán de forma progresiva, según informa el comunicado de la intendencia, comenzando por la Avenida 18 de julio.

Los trabajos forman parte de una serie de acciones de mantenimiento y conservación del arbolado en la ciudad de Montevideo, que pretende abarcar un total de 632 árboles durante el año 2026. El principal objetivo de este plan se ubica en mantener los ejemplares en buenas condiciones y retirar aquellos presenten condiciones que hagan necesaria su extracción.

Dónde continuará el plan de podas de la Intendencia de Montevideo en la avenidas

Según lo planteado por el organismo capitalino, la planificación se desarrollará en distintos tramos de cinco avenidas principales de la ciudad:

Avenida 18 de julio: En el caso de la principal avenida del Centro, se realizarán intervenciones a lo largo de toda su extensión. Las tareas de poda y extracción de ejemplares en mal estado, albergarán la intervención de un total de 110 árboles.

Bulevar España: Las intervenciones se harán en el tramo de Luis de la Torre y Pablo de María, con la intervención total de 182 árboles.

Avenida Rivera: Se intervendrán 180 árboles entre las calles Bolivia y Barradas.

Avenida Italia: Al igual que la avenida Rivera, se realizará la poda de 20 árboles en el tramo de la avenida entre las calles Bolivia y Barradas.

Avenida Dr Carlos María Ramírez: Se analizarán 140 árboles a lo largo de la avenida, desde La Vía hasta el puente del Arroyo Pantanoso.

Transito por Av. 18 de Julio en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20250924, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Cómo continuará el plan de podas de la IMM en la avenidas

La planificación establecida marca que los trabajos se realizarán de manera progresiva, por cada avenida y por cada tramo. Comenzando el lunes 17 de agosto, en la avenida 18 de julio, en un horario que abarcará desde las 01:30 y las 06:30, para no generar inconvenientes en el tránsito.

Durante esos horarios, dentro de las zonas intervenidas, se recomienda conducir con precaución atendiendo las indicaciones ubicadas en el lugar.

El plan de podas ya ha culminado sus trabajos en la Avenida 8 de octubre, desde la calle avenida Garibaldi hasta la avenida Luis Alberto de Herrera. Similar a la Avenida Agraciada, desde la calle Paraguay hasta la Avenida de las Leyes, entre otras de las principales vías de la capital.