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La IMM inicia la segunda etapa de obras para reformar el Parque Mauá: qué cambios tendrá

La nueva fase de construcción se centra en revalorizar el espacio costero con trabajos para mejorar su infraestructura y brindar un nuevo propósito a dos edificaciones del predio.

El País
El País
03/08/2026, 11:08
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Parque Mauá en Montevideo.
Parque Mauá en Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que inició la segunda etapa de obras de restablecimiento del Parque Mauá en Montevideo, que fue abierto a la población en 2025 luego de permanecer cerrado por décadas.

El gobierno departamental anunció que esta nueva fase de construcción se centrará en mejorar la infraestructura, reforzar la integración del predio respecto a su entorno y continuar revalorizando el espacio público ubicado en la rambla de la capital.

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Obras para refaccionar el Parque Mauá

Los trabajados de reparación que se realizan actualmente están enfocados en arreglar el muro exterior, agregar nueva iluminación, mejorar la infraestructura y recuperar dos locales existentes, según el director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo, Marcelo Roux.

Uno de los dos locales será destinado a usos múltiples, mientras que la otra edificación bajo reforma se utilizará para ofrecer servicios higiénicos y potencialmente servicios gastronómicos para los visitantes.

Desde la comuna confirmaron que las obras se llevarán a cabo sin afectar el funcionamiento cotidiano del parque, porque no se contemplan cierres durante los trabajos.

Parque Mauá / Gente de paseo por el espacio libre Parque Maua, en el predio del exdique Maua en el Barrio Sur de la ciudad de Montevideo, ND 20251222, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais
Paisaje del mar desde el Parque Mauá.
Foto: Ignacio Sánchez/El País

Un espacio público con valor histórico y recreativo

Desde su inauguración en 2025, el Parque Mauá sirve como un espacio de recreación y punto de encuentro para la población en la rambla sur. El lugar también incluye un sendero histórico autoguiado que permite disfrutar de una caminata y al mismo tiempo aprender acerca de la historia de Montevideo y la importancia de ese sitio para la ciudad.

La estructura, que tiene una arquitectura industrial de origen inglés, funcionaba como predio de la antigua Compañía de Gas, por lo que tiene un alto valor histórico y patrimonial para los montevideanos, explica la IMM. Cuando cerró la usina durante los últimos años de la década de 1970, el espacio quedó en desuso hasta su reciente apertura.

Parque Mauá. El nuevo espacio público de Montevideo aprovecha las instalaciones de la desaparecida Compañía del Gas: la intendencia decidió reabrir el predio, que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Gente disfrutando del Parque Mauá.

El parque ha sido adoptado por la población como un lugar más en la red de espacios públicos de Montevideo, donde los visitantes pueden disfrutar de un hermoso paisaje costero.

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