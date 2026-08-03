Intendencia de Montevideo abre llamado laboral para un puesto por 30 horas semanales y un sueldo de $57.089

La Intendencia de Montevideo abrió un llamado laboral en busca de un asistente de profesional con orientación tecnólogo/a mecánico/a con destino a diferentes dependencias dentro del organismo.

El puesto establece un sueldo base de $57.089 por una carga horaria de 30 horas semanales, en régimen de 6 horas diarias. Sin embargo, se aclara que los horarios dispuestos para el trabajador serán determinados por la Administración según los requerimientos de la tarea asignada.

Según indican las bases del concurso, los horarios también pueden incluir el desarrollo de sus actividades durante los días sábados, domingos y feriados, tanto en feriados laborables y no laborables.

Contará con un contrato inicial por un periodo de prueba de seis meses, con posibilidad de recontratación anual, sujeto a evaluación de desempeño. El cierre del concurso será el lunes 17 de agosto hasta las 23:59 horas.

Requisitos para el puesto de asistente tecnólogo mecánico para la Intendencia de Montevideo

Requisitos excluyentes para el cargo:

Ser mayor de 18 años al momento de la inscripción al llamado.

al momento de la inscripción al llamado. Ser ciudadano natural o legal. Debiendo poseer Credencial Cívica.

Título de tecnólogo mecánico o tecnólogo industrial mecánico expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Facultad de Ingeniería (UdelaR)

A su vez, se aclara que:



En caso de presentarse para el cupo afrodescendiente se deberá presentar la declaración jurada según la Ley 19.122 .

se deberá presentar la declaración jurada según la En caso de presentarse para el cupo de personas con discapacidad se deberá presentar constancia de estar inscripto en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad dentro de MIDES.

se deberá presentar constancia de estar inscripto en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad dentro de MIDES. En caso de presentarse para el cupo de persona trans deberá presentarse la tarjeta Mides Uruguay o acreditar el cambio de nombre y sexo registral o haber comenzado dicho trámite.

Edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Archivo El País.

Principales actividades para realizar en el puesto de asistente tecnólogo mecánico para la Intendencia de Montevideo

El cargo de asistente de profesional se incluye dentro del subescalafón Especialista Profesional Técnico, que comprende realizar tareas especializadas que requieren dominio, autonomía en la aplicación de técnicas y el manejo conceptual de metodologías de nivel terciario, en apoyo a funciones de alta especialización profesional. Además, entre las principales tareas planteadas para el cargo están:

Asistir al profesional en tareas vinculadas a la concepción, desarrollo, ejecución y control de proyectos, programas y obras, en la realización de otras tareas correspondientes al ejercicio de la profesión.

Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios, relevamientos, controles e inspecciones sobre tareas temáticas afines.

Asistir al ingeniero en el diseño e instalación de componentes o sistemas mecánicos.

Otorgar asesoramiento en la confección de planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, en flotas de camiones, maquinaria vial o vehículos livianos.

Colaborar en las instalaciones que impliquen movimientos fluidos, incluyendo la energía eléctrica.

Realizar mantenimiento mecánico e instalación de equipos.

Proponer procedimientos de operación y control para el uso y funcionamiento de equipamiento mecánico.

Proponer procesos económicos que impliquen la utilización de herramientas mecánicas, equipos o maquinarias.

Cómo postularse al puesto de asistente tecnólogo mecánico para la Intendencia de Montevideo

Todos aquellos usuarios que cumplan con los requisitos y busquen postularse para el concurso podrán hacerlo hasta el próximo lunes 17 de agosto hasta las 23:59 horas. Según explican las bases del llamado , toda la comunicación relacionada a las diversas etapas del concurso será publicada a través del sitio web oficial de la Intendencia de Montevideo .

El organismo aclara que en caso de superar los 100 inscriptos al cupo general, se realizará una preselección de los mediante sorteo. Esto también sucede con los cupos de afrodescendiente (si se superan los 8 aspirantes), cupo de personas con discapacidad (si superan las 4 personas), cupo tras (si se superan las 2 personas) y el cupo de becarios o pasantes (si supera las 10 personas).