MVOT abre llamado laboral para cinco puestos con sueldos de $96.608 por 40 horas semanales: plazos y requisitos

La Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado laboral para cinco puestos enfocados a profesionales en la arquitectura para el puesto de gestor/a de obras de infraestructura.El vínculo de 12 meses será en carácter provisorio con un salario nominal de $96.608 y una carga horaria de 40 horas semanales efectivas. Los honorarios se dividen en un sueldo base de $58.636 más $37.972 agregados por la compensación del Art. 3º RM 934/2023.

El puesto denominado “Asesor III” se centra en el estudio, seguimiento, articulación y gestión de los procesos de licitaciones y otras obras relacionadas a diferentes programas del MVOT. Mientras que el llamado consta de cinco vacantes para ocupar puestos en las ciudades de Montevideo, Flores, Soriano, Tacuarembó y Artigas.

Requisitos para el cargo de Arquitecto den el MVOT

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título de arquitecto/a, expedido por la Universidad de la República o su equivalente en instituciones reconocidas por autoridad competente.

Requisitos NO excluyentes para el cargo:

Cursos y capacitaciones en dirección de obra y/o gestión de proyectos.

en dirección de obra y/o gestión de proyectos. Conocimientos de herramientas informáticas : Office, BIM, Revil, AutoCad, u otros de uso extendido en el ámbito de la profesión.

: Office, BIM, Revil, AutoCad, u otros de uso extendido en el ámbito de la profesión. Experiencia iguala a un año en el ejercicio de la profesión en el ámbito público y/o privado.

en el ejercicio de la profesión en el ámbito público y/o privado. Actividad profesional relacionada a programas de viviendas o gestión de proyectos en el ámbito público y/privado

Principales actividades para el cargo de Arquitecto den el MVOT

El postulante debe contar con disponibilidad para viajar al interior del país, además de fijar un domicilio en la localidad donde se desempeñará el cargo, dentro de un radio de hasta 50 kilómetros. A su vez, dentro de las principales actividades a realizar destacan:

Aportar pliegos bases, memorias descriptivas y condiciones particulares, etc.

Brindar atención y asesoramiento integral a la población que presente una problemática habitacional y es atendida por el MVOT.

Participar en la implementación o el diseño del componente socio habitacional adecuado al perfil de las familias destinatarias.

Participar en el seguimiento y coordinación de los equipos de trabajo con otros actores institucionales u organismos ejecutores de políticas sociales en el territorio.



Cómo postularse para el cargo de Arquitecto den el MVOT

Aquellos que estén interesados en presentarse al llamado abierto hasta el martes 4 de agosto, deberán registrarse dentro del sitio Uruguay Concursa para participar de la postulación. Una vez culminado el proceso de registro y posterior presentación al cargo dentro del sitio, el postulante obtendrá un certificado de postulación electrónico el cual contará con un número de identificación que podrá ser requerido para las siguientes instancias.

El proceso de selección estará a cargo de un tribunal que asignarán un puntaje a cada una de las etapas. Aquellos llamados de “multilocalidad”, en caso de que se participe de una instancia de tipo presencial y la persona se hubiere postulado a más de una localidad, deberá hacer en la primera en la que es convocado.

Los convocados a las etapas presenciales del llamado serán aquellos postulantes que hayan obtenido un puntaje que le permita completar un total de 70 puntos exigidos para la aprobación del concurso. El lugar, fecha y horario de las diferentes convocatorias serán publicados a través del portal de Uruguay Concursa.