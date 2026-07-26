Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para un cargo con un sueldo que supera $ 150.000: las bases

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para ocupar un cargo de coordinador técnico del sistema penitenciario a desarrollarse en Montevideo. La dependencia del Poder Ejecutivo elaborará una lista de prelación para este concurso público.

El aspirante seleccionado deberá contribuir a la coordinación técnica, articulación institucional y seguimiento operativo especializado de las actividades vinculadas al fortalecimiento del sistema penitenciario y reducción del riesgo de reincidencia, detallan las bases del llamado.

El puesto ofrecido tiene un sueldo base de $ 155.000 más IVA por mes e implica una carga horaria de 40 horas semanales. El contrato tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de extenderse, y el coordinador desarrollará sus actividades principalmente en la sede de la Unidad Coordinadora de Programas (UCP) del Ministerio del Interior.

Tareas a desarrollarse en el cargo ofrecido por el Ministerio del Interior

Bajo este cargo público, la persona seleccionada deberá realizar las siguientes actividades:



Coordinar técnicamente las actividades vinculadas al fortalecimiento metodológico y operativo del sistema penitenciario previstas en los diferentes programas

Realizar seguimiento técnico y operativo de consultorías, asistencias técnicas, desarrollos metodológicos y productos asociados a las líneas de fortalecimiento penitenciario

Coordinar y acompañar técnicamente las líneas de trabajo vinculadas a herramientas de evaluación de riesgo criminológico, modelos de gestión de casos, planes individuales de intervención, programas de abordaje de uso problemático de drogas, fortalecimiento institucional de Dinama, desarrollos funcionales asociados los sistemas de información y gestión carcelaria, y otras líneas vinculadas al fortalecimiento de la gestión penitenciaria

Promover la articulación técnica entre la UCP, el INR, la asesoría en políticas penitenciarias, las áreas técnicas ministeriales, equipos consultores y demás actores involucrados en la ejecución de las actividades

Brindar apoyo técnico en la elaboración y revisión de términos de referencia, especificaciones técnicas y documentos asociados a procesos de contratación vinculados a las líneas bajo su coordinación

Acompañar técnicamente procesos de implementación, validación, pilotaje y escalamiento de herramientas metodológicas y sistemas de gestión desarrollados en el marco de los programas

Cartel del Ministerio del Interior. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Para leer la lista entera de tareas, se puede acceder a las bases del llamado a través del sitio Uruguay Concursa.

Requisitos de formación académica y experiencia profesional

El cargo incluye algunos requisitos excluyentes de educación y experiencia laboral para concursar por este puesto. En cuanto a formación académica, se solicita título universitario en Sociología, Ciencia Política, Psicología, Trabajo Social, Derecho, Administración Pública, Criminología, Economía u otras disciplinas afines.

Respecto a la experiencia profesional, se requiere un mínimo de tres años en en coordinación técnica, gestión o implementación de programas, proyectos de investigación o políticas públicas vinculadas al sistema penitenciario, rehabilitación social o ejecución penal.

También se solicita que el aspirante cuente con nacionalidad de uno de los 48 países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resida en Uruguay y que tenga dominio oral y escrito del idioma español.

Cómo postularse al cargo público

El período de inscripciones finaliza el 2 de agosto de 2026, a las 24:00 horas, indican las bases del llamado. Para formalizar la postulación, los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección bid5812oc-ur@minterior.gub.uy, indicando en el asunto: “Coordinador/a técnico/a - Sistema Penitenciario”.

A ese correo deberán adjuntar un Curriculum Vitae, documentación que acredite la formación y experiencia, certificado de antecedentes judiciales vigente o constancia de trámite correspondiente, y un formulario de declaración jurada firmado, acreditando no tener incompatibilidades con el cargo (sección 14.2 de las bases del llamado).

Una persona usando un teclado de computadora. Foto: Pixabay

Se reciben consultas a través del correo electrónico bid5812oc-ur@minterior.gub.uy y el número telefónico 2030 4388.