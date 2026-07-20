MVOT abrió un llamado laboral para administrativos: con sueldo de $ 70.017 y 40 horas semanales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MVOT ) lanzó un llamado laboral público para cubrir 24 puestos administrativos en diferentes dependencias de Montevideo, Durazno, Rivera, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia y Maldonado. La remuneración nominal total estipulada para el cargo asciende a $ 70.017 por una carga horaria de 40 horas semanales efectivas de labor.

El régimen de contratación inicial corresponde a la modalidad de provisoriato por un período de 12 meses. Transcurrido este plazo, y previa evaluación del desempeño, el funcionario quedará designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente de la institución pública.

La distribución de las vacantes se divide entre tres áreas clave de la secretaría de Estado. La Dirección Nacional de Vivienda absorberá la mayor cantidad con 14 puestos de trabajo, seguida por la Dirección General de Secretaría con 9 vacantes y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que sumará una persona a sus filas.

Con respecto al salario técnico del escalafón C, las bases oficiales aclaran que la cifra total de $70.017 nominales a valores de enero de 2026 se compone de un sueldo base de $41.122,83 más una compensación complementaria de $28.894,17.

Los postulantes seleccionados para esta oportunidad de empleo público deberán poseer disponibilidad efectiva para viajar a otros departamentos según los requerimientos operativos. Asimismo, la normativa del concurso establece que se deberá fijar domicilio legal en la localidad de desempeño del cargo, dentro de un radio que no supere los 50 kilómetros de distancia del lugar físico de destino.

Requisitos para aplicar al puesto en el MVOT

Requisitos excluyentes:



Formación académica básica: Tener aprobado el bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente técnico de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente técnico de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU). Cupo específico: En caso de postularse al amparo de la Ley N° 19.122 para personas afrodescendientes, los aspirantes deberán completar y firmar el Formulario Declaración Jurada adjunto en el portal oficial



Incompatibilidades y prohibiciones generales:



No mantener vigentes otros vínculos laborales con la Administración Pública, excepto aquellos casos que admitan acumulación por norma jurídica expresa.

No percibir ninguna pasividad, retiro ni subsidio de origen público, a menos que se suspenda su cobro o exista una habilitación legal explícita.

No haber sido desvinculado del Estado por la comisión de faltas graves administrativas o por incumplimiento de obligaciones esenciales.

Inexistencia de inhabilitaciones vigentes derivadas de una sentencia penal ejecutoriada.

Cómo postularse al trabajo de administrativo en el MVOT

Los ciudadanos interesados en formar parte de este proceso de selección del Estado deben registrarse de forma virtual en el portal oficial de Uruguay Concursa a través de su sitio web www.uruguayconcursa.gub.uy. El período formal de inscripciones digitales comienza el 13 de julio de 2026 y permanecerá habilitado hasta el próximo 4 de agosto de 2026.

El sistema de evaluación y selección para este llamado laboral consta de siete etapas consecutivas y obligatorias. Tras la instalación formal del tribunal, se procederá a un ordenamiento aleatorio mediante sorteo electrónico si la cantidad de inscritos supera los márgenes previstos.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MVOT. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Posteriormente se verificará el cumplimiento estricto de los requisitos excluyentes antes de dar paso a la prueba de oposición técnica, la valoración de méritos y antecedentes calificados, y una entrevista presencial con el tribunal calificador que determinará el fallo final. Para obtener más detalles reglamentarios sobre el temario de la prueba, los interesados pueden consultar directamente las bases del llamado publicadas en la plataforma del gobierno.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.