AFE abre llamado laboral con sueldo mensual de $100.000: requisitos y cómo postularse

La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) lanzó un llamado laboral público y abierto de oposición y méritos para incorporar a un abogado como técnico profesional en su Asesoría Jurídico Notarial. El puesto se ejercerá en la sede de Montevideo con disponibilidad para trasladarse por todo el territorio nacional. La remuneración nominal asignada asciende a $ 100.780,18 mensuales por una carga horaria de 40 horas semanales de labor.

La contratación se realizará bajo el régimen de Contrato de Función Pública con un período provisorio inicial de seis meses a prueba. Al término de ese lapso, la jerarquía emitirá un informe de actuación para definir su continuidad definitiva en el organismo estatal.

El puesto cuenta con un salario básico de $78.024,40 que se complementa con$ 22.755,78 por otras retribuciones fijas. La normativa prevé incrementos futuros alineados a los aumentos generales decretados para los funcionarios del ente ferroviario, además de los beneficios sociales que correspondan por ley.

Tareas y funciones del cargo de abogado en AFE

Abogado trabajando. Foto: Canva

La persona seleccionada deberá atender los servicios de asesoramiento jurídico de AFE. El propósito principal del puesto implica ejecutar labores de alta complejidad y responsabilidad técnica bajo la dirección directa del asesor letrado jefe de la repartición.

Entre las principales actividades diarias que establece la convocatoria para este puesto se detallan de forma específica las siguientes funciones:

Instrucción de sumarios administrativos y gestión de accidentes.

Tareas de procuración y representación legal del organismo.

Desarrollo de asesorías legales y respuestas a consultas jurídicas internas.

Toda otra tarea solicitada vinculada a su profesión de abogado.

Debido a que el cumplimiento de las labores puede exigir traslados hacia distintos puntos del país, se aclara en el llamado laboral que el desempeño de comisiones de servicio fuera de la capital generará el pago de estipendios especiales, aunque no se otorgarán viáticos de locomoción fijos ni viviendas particulares permanentes.

Requisitos para aplicar al puesto en AFE

La convocatoria determina que el proceso de inscripción electrónica se encuentra abierto a todos los ciudadanos que cumplan de forma estricta con los requerimientos generales y la documentación probatoria.

Los requisitos excluyentes exigidos para esta vacante técnica son:

Título universitario de abogado o doctor en derecho y ciencias sociales expedido por la Universidad de la República o instituciones privadas habilitadas.

de abogado o doctor en derecho y ciencias sociales expedido por la Universidad de la República o instituciones privadas habilitadas. Habilitación formal ante la Suprema Corte de Justicia con un mínimo de tres años de ejercicio profesional cumplidos al cierre de la inscripción.

con un mínimo de tres años de ejercicio profesional cumplidos al cierre de la inscripción. Ser ciudadano natural o legal con al menos tres años de ejercicio y contar con inscripción vigente en el Registro Cívico Nacional .

. Tener menos de 50 años de edad al momento de finalizar el plazo de postulación.

Presentar la cédula de identidad vigente, la credencial cívica y haber efectuado el juramento de fidelidad a la bandera nacional.

El tribunal evaluará los méritos mediante un sistema de puntajes que calificará la escolaridad, la formación complementaria de posgrados, la actuación docente universitaria, las publicaciones afines y los antecedentes laborales. También se aplicará una prueba escrita de múltiple opción sobre normativa administrativa y el estatuto del funcionario del ente, seguida de una evaluación psicotécnica y una entrevista personal.

Cómo postularse al trabajo de abogado en AFE

Las inscripciones se recibirán formalmente a partir del 20 de julio de 2026 y el período de recepción de postulantes finalizará el 7 de agosto de 2026. Los interesados deben completar el proceso exclusivamente por vía digital a través del sitio web oficial del organismo en www.afe.com.uy.

Al momento del registro web, se debe adjuntar de forma obligatoria la cédula de identidad, la credencial cívica, el carné de abogado otorgado por el Poder Judicial y el certificado de escolaridad detallado. Si las postulaciones superan las 30 personas, se ejecutará un sorteo previo ante escribano público para conformar una lista definitiva de 25 candidatos que pasarán a las fases de examen y entrevista.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.