Ministerio de Ambiente abrió un llamado laboral y ofrece $ 430.000 con un contrato de tres meses: requisitos

El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), abrió un llamado laboral para convocar a un consultor para desarrollar una base de datos sobre organismos genéticamente modificados (OGM) y mapear las capacidades biotecnológicas nacionales.

Se trata de un contrato de obra dentro del marco de un proyecto que apunta al fortalecimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

La consultoría busca optimizar la gestión de la información técnica en el país facilitando la carga de datos en la plataforma internacional Biosafety Clearing House (BCH) y evaluando la infraestructura científica vinculada a los OGM.

La duración estimada es de hasta tres meses con un sueldo total de $ 430.000 más IVA a abonarse a través de un cronograma de pagos establecido en las bases del llamado. El trabajo también incluye una revisión bibliométrica de publicaciones científicas nacionales en este campo.

Manejo de bases de datos.

Requisitos para postularse al llamado del Ministerio de Ambiente

El contrato es de obra y requiere estado activo en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) cuando corresponda.

Podrán postularse profesionales universitarios en ciencias biológicas, bioquímica, biotecnología, agronomía, gestión de datos o áreas relacionadas. La persona seleccionada deberá desarrollar una base de datos estructurada con registros históricos de eventos OGM aprobados en Uruguay y diseñar un relevamiento exhaustivo de los laboratorios públicos y privados que manipulan OGM, sistematizando líneas de investigación y capacidades.

Es por ello que se requiere experiencia en manejo fluido de bases de datos y relevamientos institucionales.

Cómo postularse para el cargo

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de julio de 2026 a las 13:00 horas y se reciben exclusivamente por correo electrónico a llamados.dinabise@ambiente.gub.uy. La postulación debe incluir currículum vitae y una carta de aspiración.

Persona usando una laptop. Foto: EFE.

Es obligatorio ser ciudadano uruguayo o poseer residencia legal. El consultor no podrá tener vínculos públicos estatales, salvo en educación pública, durante la consultoría y deberá respetar la confidencialidad de la información manejada.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.