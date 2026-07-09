OSE abrió llamado laboral con dos vacantes y sueldos de $ 111.900 sin requerir experiencia previa

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a dos consultores junior en ingeniería hidráulica ambiental para trabajar en la sede central del organismo en Montevideo, con una remuneración de $ 111.915 más IVA por una carga horaria de 40 horas semanales.

La convocatoria se enmarca en el programa de universalización del saneamiento en el Uruguay, financiado mediante un préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). El contrato de arrendamiento de servicios tendrá una duración inicial de 12 meses, con opción a prórroga.

Tareas y funciones del cargo en el programa de universalización del saneamiento

Entre las principales actividades detalladas en las bases del llamado se encuentran:



Realizar tareas de asistencia técnica y supervisión en el diseño de ingeniería sanitaria .

. Elaborar informes técnicos mensuales detallando los avances y estados de los proyectos.

mensuales detallando los avances y estados de los proyectos. Participar en reuniones técnicas de coordinación y redactar las actas correspondientes.

Revisar y realizar el seguimiento de los sistemas de saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales .

y plantas de . Preparar y revisar la documentación técnica vinculada a los planes en curso.

Requisitos para aplicar al puesto en OSE

Requisitos excluyentes



Título de ingeniero civil hidráulico ambiental expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones privadas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Los títulos extranjeros deben estar revalidados.

Ingenieros civiles trabajando. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)



Estudios de posgrado o maestrías con formación específica en hidráulica , redes de saneamiento, sistemas de bombeo o tratamiento de aguas residuales.

, redes de saneamiento, sistemas de bombeo o tratamiento de aguas residuales. Manejo avanzado de software de modelación de sistemas de saneamiento.

de modelación de sistemas de saneamiento. Experiencia laboral acreditada en estudios o proyectos relativos a sistemas de saneamiento en el sector público o privado.

Cómo postularse al trabajo de ingeniería en OSE

Los interesados que cumplan con las condiciones excluyentes deben enviar su currículum vitae en formato digital hasta el próximo 26 de julio de 2026 inclusive. La documentación debe remitirse únicamente por correo electrónico a la dirección uru25pusu@ose.com.uy, especificando en el asunto: "Ref. Nº 108/26 Consultor Junior en Ingeniería Hidráulica-Ambiental".