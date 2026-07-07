UTEC abrió un nuevo llamado laboral para docente por un sueldo de $ 42.500 por 20 horas semanales

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente en el área de ciberseguridad y ciencia de datos. El cargo se desempeñará en modalidad de 20 horas semanales y cuenta con una remuneración nominal mensual de $ 42.510. La persona seleccionada deberá radicarse en alguna de las ciudades del interior del país donde la institución posee sedes.

El propósito de esta convocatoria es incorporar un docente que colabore con las actividades de aprendizaje basadas en problemas reales en el marco del programa Pixel: Ciudadanía Digital Global, Inteligencia Artificial y comprensión crítica de las tecnologías. La contratación inicial será mediante un contrato anual que ofrece la posibilidad de renovación según el cumplimiento de los objetivos.

El puesto requiere que, durante los periodos del año en los que no se dicten asignaturas, el docente elabore materiales educativos para las plataformas digitales de la universidad y brinde apoyo formal en proyectos de investigación vinculados a su formación específica.

Tareas y funciones del cargo en la organización

Las actividades principales se centran en el dictado de clases y el seguimiento académico de las asignaturas asignadas. Entre las funciones que detalla la institución se encuentran las siguientes:



Colaborar de forma activa con los cursos en las tareas relacionadas con la docencia presencial y a distancia .

. Participar en la planificación académica de los cursos y realizar la revisión continua de los contenidos según la coordinación.

y realizar la revisión continua de los contenidos según la coordinación. Asistir en la sistematización de la experiencia docente respecto de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas.

Colaborar en la vinculación con actores del sector productivo, académico y social para potenciar la carrera.

Participar en proyectos de investigación, desarrollo e innovación dentro de la órbita del Centro de Transformación Digital.

Requisitos para aplicar al puesto en UTEC

El llamado laboral está dirigido a perfiles con formación técnica que demuestren conocimientos básicos en la protección y gestión segura de datos organizacionales.

Requisitos excluyentes:



Estudiantes universitarios avanzados o egresados de tecnologías de la información, ciberseguridad, sistemas de información, data science, ingeniería o áreas afines.

Debates en el aula.

Requisitos valorados (no excluyentes):



Formación específica acreditada en ciberseguridad .

. Conocimientos en redes, seguridad de la información y nivel intermedio del idioma inglés.

Manejo de plataformas como Google Workspace, gestión de documentos en la nube y herramientas colaborativas.

Manejo introductorio del lenguaje Python u otras herramientas orientadas al análisis de datos.

Residencia en las ciudades de Colonia La Paz, Nueva Helvecia, Mercedes, Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno, San José, Minas o Melo.

Cómo postularse al trabajo de docente en UTEC

Los interesados en participar del concurso deben inscribirse de forma digital a través de la sección Capital Humano de la página web de la universidad, seleccionando la referencia "CTD 10/26". El plazo límite para enviar los antecedentes y la documentación probatoria vence el 19 de julio de 2026 a las 23:59 horas. Para más información, consultar las bases del llamado.