La OPP abre llamado laboral para un asistente con sueldo superior a $ 102.500: cómo postular

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para contratar un asistente técnico en adquisiciones que se integrará al sector de Proyectos con Financiamiento Internacional (PFI), en Montevideo.

La contratación será bajo modalidad de arrendamiento de servicios por un plazo de 12 meses, en el marco de un convenio con Naciones Unidas. El salario mensual que ofrecen es de $ 102.573 más IVA, por una carga horaria de 40 horas semanales.

El objetivo del puesto es apoyar la ejecución del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciativa clave para mejorar la gestión fiscal y la inversión pública en gobiernos departamentales.

Actividades del asistente técnico en la OPP

Algunas de las actividades previstas para el asistente técnico son:



Colaborar en la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación , documentos de solicitud de propuestas, notas e informes, bajo la supervisión del responsable del área, actuando sinérgicamente con las coordinaciones de fortalecimiento de la gestión y de inversiones.

, documentos de solicitud de propuestas, notas e informes, bajo la supervisión del responsable del área, actuando sinérgicamente con las coordinaciones de fortalecimiento de la gestión y de inversiones. Participar en todas las etapas de los procesos de adquisiciones .

. Registrar y dar seguimiento a los procesos, en los sistemas que correspondan (expediente electrónico APIA, Portal Cliente BID y sistemas internos).

Brindar apoyo a las intendencias en la elaboración de los documentos necesarios para la contratación de obras y/o servicios.

en la elaboración de los documentos necesarios para la contratación de obras y/o servicios. Concurrir a los actos de apertura de licitaciones financiadas por el programa en cualquier lugar del país cuando le sea requerido.

Requisitos para el asistente técnico de adquisiciones en la OPP

Requisitos excluyentes

Formación básica o académica: técnico universitario o estudiante avanzado (60% aprobado) de carreras en el área de ciencias económicas, administración, derecho, entre otros, de instituciones educativas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Experiencia: experiencia laboral de al menos de dos años en adquisiciones y/o contrataciones en la administración pública.

Contadora trabajando. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación Profesional universitario : se reconocerán como válidos títulos expedidos por institución uruguaya o extranjera. Reconocido por la autoridad competente y habilitado (revalidado) para ejercer en el territorio nacional de la República Oriental del Uruguay .

: se reconocerán como válidos títulos expedidos por institución uruguaya o extranjera. Reconocido por la autoridad competente y habilitado (revalidado) para ejercer en el territorio nacional de la . Capacitación en contrataciones y adquisiciones en el ámbito de la administración pública y/u organismos internacionales.

en el ámbito de la administración pública y/u organismos internacionales. Cursos en gestión de proyectos.

Conocimiento operativo de sistemas vinculados a compras y contrataciones públicas (SICE, RUPE, Uruguay Concursa).

(SICE, RUPE, Uruguay Concursa). Conocimiento en manejo de procesadores de texto, planillas electrónicas, correo electrónico, sistema de gestión de expedientes electrónicos. Experiencia Colaboración en la elaboración de pliegos, términos de referencia y documentos vinculados a procedimientos financiados con RRGG (Tocaf) y/u organismos multilaterales de crédito ( BID , Banco Mundial, CAF , Fonplata, PNUD u otros).

, Banco Mundial, , Fonplata, PNUD u otros). Participación en otros aspectos de los procesos de contrataciones y adquisiciones públicas y/o relacionadas con proyectos y programas financiados por organismos multilaterales de crédito.

Desempeño en otras áreas de operaciones financiadas por organismos multilaterales de crédito .

. Registro y gestión en sistema de adquisiciones de organismos multilaterales.

Cómo postular al trabajo en la OPP

Los interesados deben enviar su CV adjuntando los documentos que acrediten los requisitos excluyentes, a la dirección de correo electrónico: seleccionconsultores@opp.gub.uy, indicando en el asunto: "Ref.: Asistente Técnico Adquisiciones del Sector PFI". Hay tiempo para postularse hasta el 20 de julio de 2026. Para más información, consultar las bases del llamado.