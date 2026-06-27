BPS abrirá pasantías laborales con sueldos de $ 45.400: cupos disponibles y bases

El Banco de Previsión Social (BPS) aprobó las bases para el llamado a pasantías de Administración UTU 2026 en Montevideo, dirigido a egresados recientes de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp), con el objetivo de incorporar nuevos pasantes al organismo y cubrir necesidades de servicio.

La iniciativa se enmarca en el convenio vigente entre el BPS y UTU desde 1996. La carga horaria es de 40 horas semanales con una asignación mensual nominal de $ 45.414.

Los aspirantes deberán ser egresados desde 2023 en adelante de cursos vinculados a administración, tener al menos 18 años, no haber realizado pasantías previas en el sector público y presentar carné de salud al momento del ingreso.

Tareas y requisitos de las pasantías BPS-UTU 2026

Las tareas previstas para los seleccionados incluyen atención al público, tanto presencial como telefónica, y la realización de tareas administrativas dentro del organismo.

Dentro de los requisitos, se encuentra ser egresado de la Dgetp desde el año 2023 en adelante, de alguno de los siguientes cursos de administración:



Educación media profesional - auxiliar administrativo contable calificado.

Educación media profesional - asistente de dirección.

Bachillerato profesional orientación administración - bachiller profesional - técnico de nivel medio administrador contable.

Educación media tecnológica - bachiller tecnológico administración - auxiliar técnico en administración.

Curso técnico de nivel terciario - técnico en administración.

Curso técnico de nivel terciario - técnico en gestión humana.

Curso técnico de nivel terciario - secretariado ejecutivo bilingüe.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

La contratación será en calidad de pasantes por un período de un año, con posibilidad de renovación de hasta el 50% de los cupos, en función de las necesidades institucionales y el desempeño individual.

¿Cómo anotarse a la pasantía de administración en BPS?

Como se indica en las bases del llamado, la convocatoria se efectuará a través de publicaciones en el Diario Oficial, dos diarios de circulación nacional, y en el Portal Uruguay Concursa, como también en la página web del BPS. El período de postulación es del 7 al 21 de julio de 2026.