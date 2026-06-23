MEC abrió un llamado laboral con sueldo superior a $ 83.000 y 30 horas semanales: bases y plazos

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió un llamado laboral para un coordinador educativo de Cecap (Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción). Estos centros de educación no formal forman parte del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) de la Dirección Nacional de Educación del MEC. El propósito del coordinador es planificar las actividades educativas y de capacitacion profesional, además de supervisar y orientar a los educadores y las actividades en sí.

Según detalla el MEC en las bases del llamado, están en búsqueda de un coordinador educativo para el Cecap de Maldonado y otro para el de Tacuarembó. Por una dedicación de 30 horas semanales, ofrecen una remuneración mensual nominal de $ 83.384.

La propuesta de Cecap está orientada a jóvenes entre 14 y 20 años con enseñanza primaria completa y de sectores socioeconómicos de nivel bajo. Está dirigido a aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan y que no desean continuar estudiando por diferentes motivos y tampoco cuentan con una preparación básica para acceder a un empleo. Para más información sobre Cecap, consultar su sitio web oficial.

Las tareas a realizar por el coordinador se distinguen según su naturaleza:

En lo pedagógico:



Planificación de las actividades educativas y de capacitación profesional.

y de capacitación profesional. Supervisión y orientación de los educadores y de las actividades.

Evaluación de planes y actividades.

Calificación del desempeño de los educadores .

. Atención de los estudiantes y relación con los mismos en las diferentes actividades.

Participar y acompañar a los educadores y estudiantes en las diferentes actividades educativas y la vida cotidiana de Cecap.

En la gestión:



Aprobar todos los pedidos de equipos, herramientas, útiles y materiales que requieran y soliciten los educadores.

Coordinar los planes y actividades de los educadores que actúan en su área.

Coordinar todo lo relativo al proyecto educativo del centro, con otras instituciones públicas y privadas del departamento.

Participar en las instancias previstas a nivel nacional (encuentros, reuniones, otras).

(encuentros, reuniones, otras). Facilitar el enlace y la comunicación entre todos los actores del proyecto educativo del centro.

Niña escribiendo en una cuadernola. Foto: Ignacio Sánchez.

Requisitos para postular como coordinador educativo en el MEC

El único requisito no excluyente que se expone en las bases del llamado es contar con formación terciaria completa.

Requisitos no excluyentes



Experiencia laboral

Trabajo con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Desempeño en el campo de lo educativo. Planificación, gestión y evaluación de proyectos educativos. Manejo de personal y desarrollo de relaciones con organizaciones y grupos sociales de la comunidad. Desempeño en el campo de la educación no formal y experiencia en gestión de instituciones educativas. Formación

Títulos en educación (maestra/o, profesor/a, educador/a social, lic. en educación). Títulos terciarios afines a la función (lic. en psicología, lic. en trabajo social, lic. en comunicación). Cursos relacionados a la gestión educativa. Otros cursos referidos a la función.

¿Cómo postularse al llamado de coordinador en el MEC?

Los interesados al llamado de coordinador del MEC deben enviar la documentación detallada en las bases del llamado al correo: llamados.educacion@mec.gub.uy. El período de postulación ya comenzó y cierra el 30 de junio.