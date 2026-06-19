OSE abrió un nuevo llamado laboral con un sueldo superior a $ 82.000 y de bajos requisitos

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para dos consultores para asistir a distintas gerencias de la entidad. Por una carga de 40 horas semanales, ofrecen honorarios mensuales de $ 82.067. El cargo surge como parte del "programa de universalización del saneamiento en Uruguay".

Como indica OSE en las bases del llamado, en el marco de este proyecto se requiere de dos consultores: "Uno para asistir a la gerencia de programas con financiamiento externo en la gestión y seguimiento de las tareas administrativas relacionadas a la ejecución y organización de las actividades correspondientes (...) y otro para asistir a la gerencia de obras en la gestión y seguimiento de las tareas administrativas en la División Agrimensura".

Algunas de las tareas previstas del consultor en OSE

Los consultores seleccionados deberán realizar las siguientes tareas:



Asistir en tareas administrativas a la gerencia, control de documentos y elaboración de planillas.

a la gerencia, control de documentos y elaboración de planillas. Administrar y gestionar las comunicaciones de la gerencia, en particular de la atención telefónica.

Asistir y dar seguimiento en el relacionamiento con instituciones públicas y privadas (intendencias, Ministerio de Ambiente, entre otros).

Organizar la agenda de reuniones de la gerencia , coordinación de los eventos y, en particular todo, lo concerniente a la logística de los mismos.

, coordinación de los eventos y, en particular todo, lo concerniente a la logística de los mismos. Asistir en la planificación de actividades y seguimiento de las mismas.

Gestionar el archivo tanto físico como electrónico (utilizando el sistema de gestión documental de OSE ).

). Realizar el seguimiento de los expedientes dentro y fuera del organismo.

Requisitos para el cargo de consultor en OSE

Requisitos excluyentes



Formación: los postulantes deben poseer educación secundaria completa y/o educación media profesional completa de UTU. Experiencia: se requiere experiencia laboral mínima de dos años en tareas de secretaría.

Requisitos no excluyentes



Formación:

Estudios terciarios preferentemente en administración o secretariado. Estudios de idioma inglés. Otros estudios, cursos o talleres relacionados con el objeto de la consultoría. Experiencia:

Experiencia laboral mayor a dos años en tareas de secretaría. Experiencia laboral mayor a un año en tareas de secretaría en unidades ejecutoras de proyectos o programas financiados con organismos multilaterales de crédito (Fonplata, BID, CAF, Banco mundial, entre otros). Experiencia en sistemas de gestión documental. Experiencia previa en el organismo y preferentemente el uso de sus sistemas informáticos. Experiencia en el uso de procesadores de texto, planillas electrónicas y otras herramientas informáticas.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

Otros requisitos a ser valorados:



Capacidad de comunicación y trabajo en equipo .

. Comprensión de los objetivos de la consultoría.

¿Cómo postularse al rol de consultor en OSE?

Los interesados deben enviar su CV en el formato que se detalla más adelante, hasta el día 5 de julio de 2026 inclusive, a la dirección de correo electrónico: uru25pusu@ose.com.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref. Nº 110/26 Asistente para la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo y la Gerencia de Obras de O.S.E.". Para más información, consultar en la página web de Uruguay Concursa.