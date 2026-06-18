OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 19 de junio de 2026: los barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este jueves a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el viernes 19 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en dos barrios de Montevideo.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano para hacer una sustitución de tubería en Santiago del Estero y Máximo Santos y Adolfo Rodríguez y Santiago del Estero, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Cno. Santos, Cúneo, Adolfo Rodríguez, Santiago del Estero y Juramento.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es la de los barrios montevideanos de Conciliación y Sayago.

El corte de agua comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00 del viernes 19 de junio de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua corriente. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.