Llamado laboral de OSE ofrece remuneración de $ 120.000 por 36 horas semanales: cuál es el perfil buscado

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para un consultor especialista en Sistemas de Información Geográfica, con perfil cartográfico. Por una carga de 36 horas semanales, ofrecen honorarios mensuales de $ 120.000. El cargo surge para como parte del programa "OSE evoluciona", que tiene como objetivo modernizar integralmente a OSE mediante la adopción de tecnologías digitales, junto a la implementación de prácticas de gestión sostenibles y eficientes.

La persona seleccionada será responsable de crear y mantener bases de datos geográficas, analizar datos espaciales, generar mapas y gráficos, y utilizar software especializado para ayudar en el programa OSE evoluciona, cumpliendo con los estándares y metodologías para la gestión profesional de proyectos definidas por OSE.

Algunas de las tareas previstas del consultor en OSE

El consultor seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:



Colaborar con la gestión del proyecto en sinergia con la gobernanza del programa y los órganos de apoyo y control.

en sinergia con la gobernanza del programa y los órganos de apoyo y control. Colaborar en los procesos de gestión del proyecto: planificación, seguimiento y monitoreo, y cierre, en todas las áreas de conocimiento (comunicaciones, calidad, adquisiciones, gestión de interesados, etc) del proyecto.

Colaborar en la gestión de cronogramas , hitos, riesgos y entregables.

, hitos, riesgos y entregables. Colaborar en la elaboración de los reportes ejecutivos de avance del proyecto.

Interactuar de forma fluida con los integrantes del equipo de proyecto, así como con otros equipos del programa, asegurando el logro exitoso de objetivos, la incorporación de aprendizajes y mejores prácticas.

Requisitos para el cargo de consultor en OSE

Requisitos excluyentes

Formación:

Profesional de título universitario de grado o de nivel terciario expedido por Udelar o por instituciones habilitadas por el MEC en geografía , ingeniería, informática, arquitectura o carreras técnicas relacionadas con cartografía , SIG y teledetección (ejemplo: licenciatura en geografía, ingeniería en sistemas, geomática , analista de sistemas, técnico en cartografía o carreras afines).

Experiencia:

Se requiere experiencia sólida de al menos dos años en proyectos vinculados a la implantación de proyectos con fuerte componente de sistemas de información geográfica, en el ámbito público o privado. Experiencia mínima de dos años en diseño, operación y mantenimiento de flujos de trabajo de relevamiento y digitalización.



Mapa de Montevideo. Foto: N. Rovira

Requisitos no excluyentes

Formación: Sistemas de Información Geográfica . ArcGIS PRO , QGIS o algún software geográfico . Manejo de bases de datos, Oracle, SQL, Postgree. Programación Python . Otras certificaciones relacionadas con el objeto de la consultoría.

Experiencia: Se valorará experiencia previa en herramientas de Esri y herramientas de desarrollo de software, relacionadas a la función requerida en el llamado. Experiencia en edición de datos con versionado tradicional y branch versioning, conciliación y control de calidad en entornos multiusuario. Experiencia en manejo avanzado de ArcGIS Pro para análisis, geoprocesos y administración de proyectos GIS. Construcción de Geodatabases . Experiencia en manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario específicas para gestión de proyecto.

Otros: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Comprensión de los objetivos de la consultoría.



¿Cómo postularse al rol de consultor en OSE?

Los interesados deben enviar su CV en el formato que se detalla más adelante, hasta el día 05 de julio de 2026 inclusive, a la dirección de correo electrónico: llamados.oseevoluciona@ose.com.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref. Nº OE 019/26 Consultor Especialista en Sistemas de Información Geográfica (perfil cartográfico)". Para más información, consultar en la página web de Uruguay Concursa.