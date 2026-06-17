OSE anuncia un nuevo corte de agua en Montevideo este jueves 18 de junio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano durante este jueves 18 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según el reporte oficial, las tareas se desarrollarán en las calles Santiago del Estero y Máximo Santos y apuntan a intervenir sobre la red de distribución. En ese marco, el servicio se verá afectado en el barrio montevideano Conciliación, en el entorno comprendido por Cno. Santos, Cúneo, Adolfo Rodríguez, Santiago del Estero y Juramento. Además, OSE advirtió que las zonas aledañas podrán verse afectadas con baja presión y turbiedad.

El cronograma informado establece que la afectación comenzará a las 09:00 y se extenderá hasta las 15:00 del jueves 18 de junio de 2026. Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.

La empresa estatal señaló que, si se registra algún inconveniente posterior al restablecimiento, los usuarios pueden solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.

Llenando vaso con agua de la canilla, nota por problemas con el agua potable de Ose con exceso de sodio y cloro, en Montevideo, ND 20230508, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por último, el comunicado indica que en caso de mal tiempo los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.