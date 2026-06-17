OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este jueves 18 de junio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que, debido a trabajos programados en la red de distribución del Sistema Metropolitano, se realizará un corte de agua durante este jueves 18 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló la empresa estatal, la afectación se concentrará en el barrio montevideano Malvín, en el entorno comprendido por las calles Hipólito Yrigoyen, Rambla, Ambrosio Velazco y Asamblea. El corte está previsto desde las 09:30 hasta las 12:00 del jueves 18 de junio de 2026.

OSE indicó que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el suministro de agua potable. Ante la aparición de algún inconveniente posterior a la normalización, el organismo recomienda solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El comunicado agrega que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso, por lo que los horarios previstos podrían modificarse.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.