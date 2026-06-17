OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 18 de junio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano durante este jueves 18 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló la empresa estatal, las tareas se desarrollarán sobre tuberías ubicadas en las calles Moltke y Máximo Santos. La afectación se concentrará en el Barrio Sayago, particularmente dentro del área delimitada por Br. José Batlle y Ordóñez, Coronel Raíz y la Vía Férrea. Además, las zonas aledañas podrán registrar baja presión durante el período indicado.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El comunicado establece que el servicio se verá afectado desde las 09:00 y hasta las 15:00 del jueves 18 de junio de 2026. Una vez restablecida la operativa, como consecuencia de los trabajos, podrán presentarse fenómenos puntuales de turbiedad en el suministro de agua potable.

En caso de que se registren inconvenientes luego de la reposición del servicio, OSE solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles. También indicó que, si se presentan condiciones de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.