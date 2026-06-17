MEF abrió nuevo llamado laboral con sueldo de más de $ 64.900: bases, requisitos y plazos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral con cuatro puestos para contadores para trabajar como analista de planificación y presupuesto público. Se trata de un cargo de 40 horas semanales por una remuneración mensual de $ 64.986, en régimen de provisoriato.

El cargo tiene como propósito "desarrollar acciones analíticas y de asesoramiento técnico para la gestión estratégica, contable y presupuestal del sector público en su conjunto. Participar y asesorar en mejoras de procesos, metodologías de trabajo y sistemas de gestión", según indica el MEF en las bases del llamado.

Tareas del contador para el puesto del MEF

Las principales actividades a llevar a cabo en el puesto de analista de planificación y presupuesto público en el MEF son:

Elaborar y analizar información presupuestal para realizar seguimiento y monitoreo del presupuesto nacional .

para realizar seguimiento y monitoreo del . Colaborar en la formulación del presupuesto nacional, la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal.

y el balance de ejecución presupuestal. Colaborar el cumplimiento de las obligaciones de la organización en materia contable , económico financiera y fiscal.

, económico financiera y fiscal. Realizar r egistros contables del sector público no financiero .

. Colaborar en la definición de los procesos para producir información oportuna y de calidad, de acuerdo a la normativa, que permita optimizar la toma de decisiones y dotar de transparencia a la gestión financiera pública .

a la . Procesar, analizar información y elaborar informes y publicaciones que les sean requeridos en materia presupuestal, contable y financiera.

y publicaciones que les sean requeridos en materia presupuestal, contable y financiera. Colaborar y participar en el desarrollo de nuevos procedimientos, instructivos y metodologías de trabajo relativos a la operativa de la organización.

Requisitos obligatorios para postularse al llamado de contador del MEF

Requisitos excluyentes

Formación: título de contador público expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente. Experiencia: igual a un año en el ámbito público y/o privado, relacionada con las principales actividades descriptas. Otros: cursos o conocimientos de herramientas informáticas y de análisis vinculadas a las tareas a realizar.

Contadora trabajando. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes

Formación Cursos, seminarios, talleres y otro tipo de capacitaciones realizadas por instituciones de reconocida idoneidad, vinculados a las actividades descriptas para el cargo. Conocimientos en materia de gestión presupuestal , estadísticas fiscales , contabilidad pública y finanzas públicas.

Experiencia Superior a un año en actividades o funciones relacionadas con las principales actividades descriptas para el cargo en el ámbito público y/o privado, debidamente documentadas. Superior a un año en presupuesto o contabilidad público o privado, análisis de gestión presupuestal y financiera y análisis funcional en sistemas de gestión.

Otros Cursos de idioma inglés debidamente documentados.



¿Cómo inscribirse al llamado laboral en el MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. Se reciben postulaciones hasta el 30 de junio.