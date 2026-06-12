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FCEA abrió un llamado laboral con un sueldo de $ 69.600 por 30 horas: requisitos del llamado en Udelar

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración seleccionará un especialista en estadística para tareas de monitoreo institucional. El plazo de postulación cierra en julio.

El País
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12/06/2026, 14:41
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Facultad de Economia
Interior del edificio sede de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administracion de la UdelaR.
Foto: Archivo El País

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) abrió un llamado laboral para la ocupación interina de un cargo de profesor adjunto para desempeñar tareas de especialista en estadística con funciones de monitoreo y evaluación en la Unidad de Planificación, Evaluación y Monitoreo (UPEM).

El puesto tiene una remuneración de $ 69.623,70, según la escala de sueldos de la Udelar, por una carga de 30 horas semanales. El propósito del cargo es "Generar información estadística y reportes que nutran la toma de decisiones clave en materia de enseñanza, investigación y extensión, así como coordinar los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras en la FCEA", según indica la institución en las bases del llamado.

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Requisitos y perfil del aspirante al cargo de docente en la FCEA

  • Perfil: Estadístico con funciones de monitoreo y evaluación.
  • Formación Académica: título de grado en estadística, economía, sociología o áreas afines. Se valorará formación de posgrado en estadística aplicada, evaluación institucional o áreas relacionadas.

Requisitos a valorar

  • Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia en roles relacionados con el análisis de datos, evaluación institucional o acreditación de programas académicos. Se valorará experiencia en el ámbito universitario.
  • Experiencia en docencia en FCEA.
  • Buen conocimiento de la estructura de FCEA.
  • Experiencia en integrar equipos interdisciplinarios y poseer buen nivel de relacionamiento interpersonal e institucional
  • Competencias Técnicas:
    • Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y sistemas de información, así como en herramientas estadísticas (R, SPSS, Stata, etc.) y visualización de datos (Shiny, Tableau, PowerBI, etc.)
    • Capacidad para diseñar y aplicar metodologías de evaluación institucional.
    • Habilidad para elaborar informes ejecutivos y presentaciones de alto nivel.
Clase de universidad.
Clase de universidad.
Foto: Canva

  • Competencias Transversales:
    • Trabajo colaborativo en equipo. Comunicación efectiva y capacidad de articulación con diversos actores institucionales, evaluadores externos y comisiones universitarias.
    • Capacidad para la toma de decisiones basadas en evidencia.
    • Aprendizaje continuo-colaborativo.

¿Cuáles son las funciones del cargo en la FCEA?

Las funciones detalladas en las bases del llamado se estructuran según la naturaleza de las tareas en:

  1. Generación de información estadística.
  2. Articulación de los procesos de evaluación institucional y acreditación.
  3. Análisis de datos y reportes.
  4. Investigación y desarrollo.

Cómo postular al trabajo de docente en la FCEA

Los interesados deben realizar la inscripción en el Sistema de Concursos Udelar: https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. El período de postulación ya abrió y cierra el 3 de julio de 2026. Por más información, consultar las bases del llamado.

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