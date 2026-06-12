FCEA abrió un llamado laboral con un sueldo de $ 69.600 por 30 horas: requisitos del llamado en Udelar
La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración seleccionará un especialista en estadística para tareas de monitoreo institucional. El plazo de postulación cierra en julio.
La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) abrió un llamado laboral para la ocupación interina de un cargo de profesor adjunto para desempeñar tareas de especialista en estadística con funciones de monitoreo y evaluación en la Unidad de Planificación, Evaluación y Monitoreo (UPEM).
El puesto tiene una remuneración de $ 69.623,70, según la escala de sueldos de la Udelar, por una carga de 30 horas semanales. El propósito del cargo es "Generar información estadística y reportes que nutran la toma de decisiones clave en materia de enseñanza, investigación y extensión, así como coordinar los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras en la FCEA", según indica la institución en las bases del llamado.
Requisitos y perfil del aspirante al cargo de docente en la FCEA
- Perfil: Estadístico con funciones de monitoreo y evaluación.
- Formación Académica: título de grado en estadística, economía, sociología o áreas afines. Se valorará formación de posgrado en estadística aplicada, evaluación institucional o áreas relacionadas.
Requisitos a valorar
- Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia en roles relacionados con el análisis de datos, evaluación institucional o acreditación de programas académicos. Se valorará experiencia en el ámbito universitario.
- Experiencia en docencia en FCEA.
- Buen conocimiento de la estructura de FCEA.
- Experiencia en integrar equipos interdisciplinarios y poseer buen nivel de relacionamiento interpersonal e institucional
- Competencias Técnicas:
- Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y sistemas de información, así como en herramientas estadísticas (R, SPSS, Stata, etc.) y visualización de datos (Shiny, Tableau, PowerBI, etc.)
- Capacidad para diseñar y aplicar metodologías de evaluación institucional.
- Habilidad para elaborar informes ejecutivos y presentaciones de alto nivel.
- Competencias Transversales:
- Trabajo colaborativo en equipo. Comunicación efectiva y capacidad de articulación con diversos actores institucionales, evaluadores externos y comisiones universitarias.
- Capacidad para la toma de decisiones basadas en evidencia.
- Aprendizaje continuo-colaborativo.
¿Cuáles son las funciones del cargo en la FCEA?
Las funciones detalladas en las bases del llamado se estructuran según la naturaleza de las tareas en:
- Generación de información estadística.
- Articulación de los procesos de evaluación institucional y acreditación.
- Análisis de datos y reportes.
- Investigación y desarrollo.
Cómo postular al trabajo de docente en la FCEA
Los interesados deben realizar la inscripción en el Sistema de Concursos Udelar: https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. El período de postulación ya abrió y cierra el 3 de julio de 2026. Por más información, consultar las bases del llamado.
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