FCEA abrió un llamado laboral con un sueldo de $ 69.600 por 30 horas: requisitos del llamado en Udelar

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) abrió un llamado laboral para la ocupación interina de un cargo de profesor adjunto para desempeñar tareas de especialista en estadística con funciones de monitoreo y evaluación en la Unidad de Planificación, Evaluación y Monitoreo (UPEM).

El puesto tiene una remuneración de $ 69.623,70, según la escala de sueldos de la Udelar, por una carga de 30 horas semanales. El propósito del cargo es "Generar información estadística y reportes que nutran la toma de decisiones clave en materia de enseñanza, investigación y extensión, así como coordinar los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras en la FCEA", según indica la institución en las bases del llamado.

Requisitos y perfil del aspirante al cargo de docente en la FCEA

Perfil: Estadístico con funciones de monitoreo y evaluación.

Formación Académica: título de grado en estadística, economía, sociología o áreas afines. Se valorará formación de posgrado en estadística aplicada, evaluación institucional o áreas relacionadas.

Requisitos a valorar



Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia en roles relacionados con el análisis de datos, evaluación institucional o acreditación de programas académicos. Se valorará experiencia en el ámbito universitario.

Experiencia en docencia en FCEA.

Buen conocimiento de la estructura de FCEA.

Experiencia en integrar equipos interdisciplinarios y poseer buen nivel de relacionamiento interpersonal e institucional

Competencias Técnicas:

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y sistemas de información, así como en herramientas estadísticas (R, SPSS, Stata, etc.) y visualización de datos (Shiny, Tableau, PowerBI, etc.) Capacidad para diseñar y aplicar metodologías de evaluación institucional. Habilidad para elaborar informes ejecutivos y presentaciones de alto nivel.



Clase de universidad. Foto: Canva

Competencias Transversales:

Trabajo colaborativo en equipo. Comunicación efectiva y capacidad de articulación con diversos actores institucionales, evaluadores externos y comisiones universitarias. Capacidad para la toma de decisiones basadas en evidencia. Aprendizaje continuo-colaborativo.



¿Cuáles son las funciones del cargo en la FCEA?

Las funciones detalladas en las bases del llamado se estructuran según la naturaleza de las tareas en:



Generación de información estadística. Articulación de los procesos de evaluación institucional y acreditación. Análisis de datos y reportes. Investigación y desarrollo.

Cómo postular al trabajo de docente en la FCEA

Los interesados deben realizar la inscripción en el Sistema de Concursos Udelar: https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. El período de postulación ya abrió y cierra el 3 de julio de 2026. Por más información, consultar las bases del llamado.