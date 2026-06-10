Intendencia de Canelones abrió un nuevo llamado laboral con sueldo superior a $ 73.000: requisitos

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral con cuatro puestos vacantes para doctores en medicina para ejercer en la Dirección General de Tránsito y Transporte. El régimen horario del cargo es de 40 horas semanales, con una retribución nominal mensual de $ 73.563, correspondiente al grado "Pc" del Escalafón Profesional, más beneficios sociales correspondientes.

El único requisito específico excluyente es contar con el título universitario de doctor en medicina. Dos de los cargos son para ejercer en los servicios de medicina de tránsito de Ciudad de la Costa y Pando, y los otros dos en Canelones y Las Piedras. Los aspirantes pueden postular a ambos registros.

Cuáles son las funciones y responsabilidades de los médicos seleccionados

Entre las funciones y tareas que deben desempeñar los médicos para este puesto, se encuentran:



Realizar exámenes de aptitud para “psicofísico” de rutina a los aspirantes a obtener la licencia de conducir.

para “psicofísico” de rutina a los aspirantes a obtener la licencia de conducir. Brindar asistencia médica en caso de emergencias o primeros auxilios cuando así lo establezca la intendencia.

en caso de emergencias o cuando así lo establezca la intendencia. Realizar guardias médicas cuando el servicio lo requiera.

cuando el servicio lo requiera. Elevar denuncias ante la detección de enfermedades infectocontagiosas.

infectocontagiosas. Elaborar estadísticas de enfermedades detectadas.

Emergencia móvil. Foto: Freepik.

Llevar el registro de datos de exámenes practicados.

Expedir certificaciones médicas a funcionarios en su lugar de trabajo o en su domicilio.

a funcionarios en su lugar de trabajo o en su domicilio. Integrar juntas médicas y, ocasionalmente, comisiones especiales y equipos multidisciplinarios.

Controlar el cuidado, mantenimiento y correcto funcionamiento de equipos, instrumental, accesorios, útiles, etcétera.

Requisitos obligatorios y cómo presentar la documentación para inscribirse

El puesto tiene como único requisito excluyente poseer el título de doctor en medicina expedido por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, revalidado por esta o reconocido oficialmente por el MEC.

Los interesados deben completar formulario online disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza a las 15:30 horas del 22 de junio.