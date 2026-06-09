Envían nueva versión para proyecto de 21 torres en Médanos de Solymar con menos altura; intendencia busca "avanzar"

El megaproyecto para Médanos de Solymar con 21 edificios aún continúa a estudio en la Junta Departamental de Canelones. Pero ya no es la misma iniciativa de cuando se empezó a analizar. Después de que la intendencia canaria y ediles pusieran reparos, los desarrolladores privados enviaron una nueva versión. Así como también hicieron un estudio de impacto de tránsito a pedido del gobierno departamental.

La intendencia concurrió el miércoles a la Junta Departamental de Canelones para hablar con los ediles sobre la nueva versión del proyecto.

El principal cambio es la reducción de la altura de las torres más altas —el proyecto tiene varias alturas— debido a que este era un foco grande de disconformidad. La idea original era que algunas fueran de 12 pisos más planta baja y la nueva versión es de 10 pisos más planta baja. Esta modificación implica una disminución en la cantidad de apartamentos de 1.152 a 1.042.

La obra se proyecta en un terreno de la Agencia Nacional de Vivienda donde persisten esqueletos desde hace más de 20 años. La iniciativa es de dos arquitectos, Carlos Ponce de León y Carlos Ott. En agosto de 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se cerró una negociación para realizar este desarrollo privado, el único que se presentó a un llamado abierto.

“La postura de la Intendencia de Canelones es avanzar con este proyecto”, indicó el secretario general del gobierno departamental, Pedro Irigoin, quien se reunió el miércoles con los ediles.

“Le damos mucha importancia a la participación de los ediles, por eso intermediamos. A su vez, hablamos con el municipio y tomamos también planteos de ellos. Pero queremos que se haga. Por la mano de obra, por el desarrollo de la zona, por las contribuciones futuras y porque en el Costa Plan se visualizaba esa zona con posibilidades de excepciones”, indicó en diálogo con El País.

Ahora en una comisión de la Junta Departamental estudian esta nueva versión del proyecto.

El edil nacionalista Daniel Paris explicó que “nunca están en contra de nada” pero sí quieren estudiar el proyecto. Por lo tanto, continuarán las conversaciones con la intendencia, añadió.

Por su parte, el arquitecto Ponce de León indicó a El País que, con la presentación de este nuevo proyecto, esperan que la Junta Departamental lo “someta a votación a la brevedad posible”. Después, en caso de que se apruebe, se enviará al intendente Francisco Legnani, quien “podrá promulgar el decreto” que los “habilite a proseguir” con la iniciativa, señaló.

Una característica de la iniciativa es que una parte de los apartamentos será para el plan Entre Todos - Sueños en Obra y otra para realizar en el marco de la Ley de Vivienda Promovida. Los apartamentos serán de hasta tres dormitorios y, además de los edificios, se incluye una cancha de fútbol, otros espacios verdes recreativos y espacio para estacionamiento.

Viviendas abandonadas en Medanos de Solymar. Foto: Estefanía Leal

Hace poco más de un mes, el arquitecto había dicho a El País que estaban dispuestos a hacerle cambios al proyecto, como la altura, pero pidió certezas. “Cinco años es mucho tiempo” de análisis, enfatizó. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que hay lugares en la Ciudad de la Costa donde ya se habilitaba una “altura bastante superior” a la que proponían.

El proyecto comenzó a estudiarse en el periodo anterior y, con las elecciones, cambiaron las autoridades de la intendencia y los integrantes de la junta departamental. Esta situación, señaló el arquitecto, hizo que se demorara el proceso porque, como es “lógico”, quienes asumieron quieren saber de qué se trataba. A su vez, indicó: “Los tiempos públicos sin duda no son los mismos que los privados. Dentro del sector privado a veces hay desgaste y se pierden las esperanzas de que salgan los proyectos. Entiendo que hay que estudiarlo, pero cinco años es mucho tiempo”.