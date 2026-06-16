Nuevo llamado laboral en el MEF con sueldo de $ 64.900: requisitos y cómo inscribirse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para licenciados en desarrollo para el asesoramiento y diseño de política económica. Se trata de un cargo de 40 horas semanales por una remuneración mensual de $ 64.986, en régimen de provisoriato.

El cargo tiene como propósito "brindar asesoramiento técnico especializado en desarrollo económico, social e institucional a la Dirección de Finanzas Públicas, integrando enfoques de planificación de largo plazo, sostenibilidad fiscal, equidad y desarrollo territorial, con el fin de contribuir al diseño, análisis, seguimiento y evaluación de políticas públicas del Estado", según indica el MEF en las bases del llamado.

A su vez, el puesto requiere integrar equipos interdisciplinarios, con participación en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo. También implica asesorar en la formulación de iniciativas que permitan acceder a programas y financiamiento internacional, en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Actividades del puesto de desarrollador en el MEF

Algunas de las principales actividades a llevar a cabo en el puesto de desarrollador en el MEF son:



Participar en equipos técnicos orientados a la planificación estratégica y al diseño de políticas públicas de largo plazo, desde una perspectiva integral del desarrollo.

de largo plazo, desde una perspectiva integral del desarrollo. Analizar políticas fiscales , presupuestales y de financiamiento público considerando sus impactos económicos, sociales, territoriales, ambientales y de género.

, presupuestales y de financiamiento público considerando sus impactos económicos, sociales, territoriales, ambientales y de género. Contribuir al diseño, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo, incluyendo aquellos orientados a la captación y gestión de programas y fondos internacionales de cooperación.

Requisitos obligatorios para postularse al llamado del MEF

Requisitos excluyentes

Formación: título de licenciado en desarrollo expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente. Experiencia: igual a un año en el ámbito público y/o privado en tareas vinculadas a análisis de políticas públicas, desarrollo económico y social, planificación, evaluación o gestión pública Otros: cursos o conocimientos de herramientas informáticas y de análisis vinculadas a las tareas a realizar.

Desarrollador trabajando con una pc y tres monitores Foto: Unsplash

Requisitos no excluyentes

Formación Cursos, seminarios o capacitaciones en desarrollo económico , políticas públicas, finanzas públicas , planificación estratégica o evaluación de programas. Cursos/Conocimientos en economía del sector público y/o privado, presupuesto, sistemas fiscales y políticas sociales. Cursos de análisis territorial , desarrollo sostenible u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Experiencia Superior a un año en organismos públicos y/o privados, organismos internacionales, consultorías o instituciones vinculadas a políticas de desarrollo. Superior a un año en análisis, formulación o evaluación de políticas públicas .

Otros Cursos de idioma inglés debidamente documentados.



¿Cómo inscribirse al llamado laboral en el MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. Se reciben postulaciones hasta el 7 de julio.