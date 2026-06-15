La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre del año, acelerándose respecto al último trimestre de 2025 y pese a sequía

La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre del año frente a igual período de 2025, según el informe de Cuentas Nacionales que divulgó el Banco Central (BCU) en la tarde de este lunes. A su vez, en la medición desestacionalizada -al comparar el primer trimestre del año con el último trimestre de 2025- el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,8%. Esto se dio pese al efecto de la sequía que generó una caída de actividad en el sector agropecuario.

El crecimiento del primer trimestre de 0,9% interanual (frente a enero-marzo de 2025) marca una aceleración respecto al cuarto trimestre de 2025, cuando la expansión del PIB interanual (frente al último trimestre de 2024) había sido de 0,1%.

Esto se da luego que en 2025 la economía uruguaya creciera en promedio 1,8%, por debajo del 2,6% que estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la ley de Presupuesto. De hecho, esto llevó al MEF a revisar a la baja la proyección de crecimiento del PIB para este año de 2,2% a 1,6%.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone ha dicho meses atrás que “avizoramos un escenario de crecimiento económico para este año, tal vez un poco más moderado al que esperábamos hace unos meses, pero un crecimiento económico al fin, lo que nos va a permitir cumplir con nuestra programación macroeconómica y nuestros objetivos de gobierno”.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Leonardo Mainé, El País.

El informe del Banco Central indicó que "desde el enfoque de la producción, se destaca el crecimiento de las actividades de Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones , Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas y Servicios financieros , parcialmente contrarrestado por el menor desempeño de las actividades Agropecuario, Pesca y Minería y Construcción".

En particular, el sector Agropecuario, Pesca y Minería tuvo una caída de 3,7% en el primer trimestre en la comparación interanual por "el desempeño negativo de la actividad agrícola y, en menor medida, de la actividad pecuaria", según el Central, debido al efecto de la sequía en la cosecha de soja.

Estacionamiento de autos junto al edificio sede del Banco Central del Uruguay, BCU, en Diagonal Fabini 777, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230927, foto Gianni Schiaffarino - Archivo El Pais Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

"Desde el enfoque de la demanda , se registró un incremento tanto de la demanda interna como de la demanda externa . En lo referente a la demanda interna, se produjo un crecimiento del Gasto de Consumo Final, tanto por el mayor Gasto de Consumo Final de Hogares como por el mayor Gasto de Consumo Final del Gobierno, empresas y familias. La Formación Bruta de Capital , en cambio, se redujo por la contracción de la Formación Bruta de Capital Fijo y una mayor desacumulación de existencias en el trimestre", agregó.