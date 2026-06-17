MTSS abrió una pasantía laboral remunerada para profesionales por 4 horas diarias: bases y requisitos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió una pasantía con dos vacantes para abogados o licenciados en relaciones laborales para trabajar en la Dirección Nacional de Trabajo, en la división de consultas y de negociación individual. La remuneración es de $ 24.024 por 20 horas semanales de labor (cuatro horas de lunes a viernes). Se trata de un contrato de pasantía de 18 meses, incluida la licencia anual reglamentaria.

Según las bases del llamado, el propósito del cargo es "brindar apoyo en el asesoramiento jurídico y/o en los procesos de mediación, conciliación y resolución de conflictos, en materia de relaciones laborales u otros ámbitos técnicos solicitados".

Tareas y actividades a realizar como pasante en el MTSS

Algunas de las actividades principales que se deberá realizar como pasante en el MTSS son:



Asesorar jurídicamente en los diferentes asuntos laborales y/o jurídicos, así como actuar en los procesos de mediación, conciliación y resolución de conflictos laborales.

en los diferentes asuntos laborales y/o jurídicos, así como actuar en los procesos de mediación, conciliación y resolución de conflictos laborales. Analizar y sistematizar los insumos y realizar los informes jurídicos .

. Elaborar proyectos de resoluciones.

Realizar seguimiento operativo de los expedientes .

. Sistematizar la información y responder los oficios judiciales .

. Realizar acciones y otras tareas similares o afines relativas a la ocupación descripta y que le sea encomendadas por su superior jerárquico.

Mujer ejerciendo como abogada. Foto: Canva

Requisitos para la pasantía en el MTSS

Requisitos excluyentes: formación

Título de abogado o doctor en derecho y ciencias sociales, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte). Título de licenciado en relaciones laborales, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Requisitos valorados: formación

Cursos en derecho administrativo y derecho laboral. Pasantías educativas curriculares relacionadas a las principales actividades. Cursos, seminarios y/o participación en jornadas de derecho laboral y relaciones laborales. Cursos, seminarios y/o participación en jornadas de mediación, conciliación u otros métodos de resolución de conflictos. Cursos relacionados con el desarrollo de las competencias transversales y derechos fundamentales, descriptas en el llamado. Cursos o conocimientos de herramientas informáticas: Word, Excel, Libre Office.

Cómo postularse a la pasantía en el MTSS

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El plazo de inscripción ya comenzó y finaliza el 30 de junio de 2026.