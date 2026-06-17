MTSS abrió una pasantía laboral remunerada para profesionales por 4 horas diarias: bases y requisitos
La Dirección Nacional de Trabajo convoca a un concurso público bajo la modalidad de pasantía laboral. Enterate de los requerimientos obligatorios y el método de inscripción en Uruguay Concursa.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió una pasantía con dos vacantes para abogados o licenciados en relaciones laborales para trabajar en la Dirección Nacional de Trabajo, en la división de consultas y de negociación individual. La remuneración es de $ 24.024 por 20 horas semanales de labor (cuatro horas de lunes a viernes). Se trata de un contrato de pasantía de 18 meses, incluida la licencia anual reglamentaria.
Según las bases del llamado, el propósito del cargo es "brindar apoyo en el asesoramiento jurídico y/o en los procesos de mediación, conciliación y resolución de conflictos, en materia de relaciones laborales u otros ámbitos técnicos solicitados".
Tareas y actividades a realizar como pasante en el MTSS
Algunas de las actividades principales que se deberá realizar como pasante en el MTSS son:
- Asesorar jurídicamente en los diferentes asuntos laborales y/o jurídicos, así como actuar en los procesos de mediación, conciliación y resolución de conflictos laborales.
- Analizar y sistematizar los insumos y realizar los informes jurídicos.
- Elaborar proyectos de resoluciones.
- Realizar seguimiento operativo de los expedientes.
- Sistematizar la información y responder los oficios judiciales.
- Realizar acciones y otras tareas similares o afines relativas a la ocupación descripta y que le sea encomendadas por su superior jerárquico.
Requisitos para la pasantía en el MTSS
- Requisitos excluyentes: formación
- Título de abogado o doctor en derecho y ciencias sociales, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte).
- Título de licenciado en relaciones laborales, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.
- Requisitos valorados: formación
- Cursos en derecho administrativo y derecho laboral.
- Pasantías educativas curriculares relacionadas a las principales actividades.
- Cursos, seminarios y/o participación en jornadas de derecho laboral y relaciones laborales.
- Cursos, seminarios y/o participación en jornadas de mediación, conciliación u otros métodos de resolución de conflictos.
- Cursos relacionados con el desarrollo de las competencias transversales y derechos fundamentales, descriptas en el llamado.
- Cursos o conocimientos de herramientas informáticas: Word, Excel, Libre Office.
Cómo postularse a la pasantía en el MTSS
Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El plazo de inscripción ya comenzó y finaliza el 30 de junio de 2026.
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