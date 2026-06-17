Presidencia ofrece sueldo de $ 60.980 en un nuevo llamado público para estudiantes

La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de Presidencia abrió un llamado laboral para ocupar un cargo de analista de datos e información, en régimen de provisoriato. El trabajo ofrecido pertenece al escalafón B (personal técnico profesional), grado 3, con denominación de "Técnico XIII". Ofrecen una remuneración mensual nominal de $ 60.980 por 40 horas semanales efectivas de labor.

El propósito del cargo es "analizar, procesar y generar reportes e información de mesa de servicio vinculados a los sistemas de información gestionados por ONSC", según indica la entidad en las bases del llamado.

Tareas detalladas en el llamado de Presidencia

El concurso de Presidencia detalla una serie de actividades que desarrollará el candidato seleccionado bajo este cargo:



Consolidar y elaborar información mediante una variedad de herramientas y metodologías de análisis e interpretación de datos , con el fin de aportar valor en la resolución de problemas vinculados a los sistemas de información y la generación de reportes e informes para tomar decisiones o fundamentar resultados organizacionales, entre otros posibles usos.

, con el fin de aportar valor en la resolución de problemas vinculados a los sistemas de información y la generación de reportes e informes para tomar decisiones o fundamentar resultados organizacionales, entre otros posibles usos. Atender consultas y solicitudes de datos o información sobre los servicios informáticos ofrecidos por la ONSC , elaborando los reportes e informes requeridos.

o información sobre los ofrecidos por la , elaborando los reportes e informes requeridos. Mantener el registro de incidentes y sus soluciones, realizando el seguimiento asegurando su resolución enfocada en el usuario final.

Asistir técnicamente en la planificación del contenido de los productos de información, así como en el desarrollo y validación de los productos elaborados por actores externos a la organización, según los estándares de calidad definidos.

Configurar y realizar el mantenimiento de los dispositivos físicos o digitales de captura de datos que generar insumos para los sistemas de información disponibles.

que generar insumos para los sistemas de información disponibles. Realizar las comunicaciones masivas vinculadas a los servicios sobre los que se brinda atención y soporte, de acuerdo con las definiciones establecidas.

Realizar y mantener actualizados los procedimientos, instructivos y flujos de trabajo de los servicios y materiales de apoyo, asistiendo a la gestión de la satisfacción de clientes y las necesidades de la organización.

Elaborar reportes, indicadores e informes sobre incidentes, requerimientos, problemas recurrentes, entre otros.

Realizar otras acciones encomendadas relativas al puesto de trabajo.

Análisis de datos. Foto: Freepik.

Requisitos necesarios para postularse como analista en Presidencia

Requisitos excluyentes



Formación

Título de nivel terciario universitario o no universitario vinculados a Tecnologías de la Información o Administración o Comunicación con una carga horaria igual o superior a setecientas cincuenta horas, o una duración no menor a un año y medio, cuyos títulos posean reconocimiento ministerial , siempre que corresponda. Estudiante que cuente como mínimo con el 50% (cincuenta por ciento) del total de los créditos necesarios para obtener la titulación de las carreras universitarias de grado vinculadas a las Tecnologías de la Información o Lic. en Administración o Ciencias Sociales impartidas por la Universidad de la República o sus equivalentes en instituciones reconocidas por autoridad competente.

Experiencia

Mínimo de seis meses en tareas de atención a usuarios y/o gestión de reclamos, análisis de datos para la generación de reportes a medida en los últimos cinco años. Mínimo a un año en manejos de sistemas de gestión de incidentes (GLPI, Mantis, Redmine, etc), en los últimos cinco años.



Edificio de la Torre Ejecutiva, donde se desempeñará el consultor de economía seleccionado en el llamado de Presidencia. Estefania Leal/Archivo El Pais

Requisitos no excluyentes



Formación

Cursos, talleres o acreditaciones en materia de manejo de herramientas informáticas , servicio al cliente, gestión de incidentes y/o soporte a sistemas informáticos, análisis de datos, testing de sistemas informáticos , gestión de proyectos, herramientas de backend.

Experiencia

Capacitación a usuarios y/o soporte a sistemas o herramientas informáticas . Testing funcional . Superior a un año en tareas de atención a usuarios y/o gestión de reclamos , en los últimos cinco años. Superior a un año en manejos de sistemas de gestión de incidentes (GLPI, Mantis, Redmine, etc), en los últimos cinco años. Superior a un años en manejos de sistemas de gestión de recursos humanos , en los últimos cinco años.



Cómo postularse al llamado de analista en Presidencia

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El plazo de inscripción ya comenzó y cierra el 1 de julio de 2026.