Llamado laboral en el MEF con sueldo de $ 64.900: requisitos para postularse al cargo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para tres asesores legales para trabajar en régimen de provisoriato. Dos de los puestos son para ejercer en la Dirección General de Secretaría del MEF y el otro en la Contaduría General de la Nación. Ofrecen una remuneración nominal de $ 64986 por 40 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "Asesorar en materia técnico-jurídica y en la formulación, análisis y modificaciones de normas legales y reglamentarias, referidas a la administración financiera, la administración presupuestal y al derecho en la función pública", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto, se encuentran:

Asesorar, analizar y dictaminar sobre consultas realizadas por diferentes organismos públicos respecto de interpretaciones a los efectos de aplicar la legislación presupuestal .

. Elaborar dictámenes relacionados con consultas realizadas por las distintas divisiones de la unidad ejecutora.

relacionados con consultas realizadas por las distintas divisiones de la unidad ejecutora. Instruir los sumarios y las investigaciones administrativas dispuestas por la Dirección General de Secretaría del MEF .

del . Estudiar y dictaminar toda clase de reclamaciones y/o peticiones realizadas por los administrados en vinculación con los temas de competencia del organismo.

Estudiar, redactar, proponer y/o elaborar proyectos de normas o reglamentaciones en general.

Requisitos para desempeñar el cargo de asesor legal en el MEF

Requisitos excluyentes

Formación básica o académica Título de abogado o doctor en derecho y ciencias sociales, expedido por la Universidad de República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte).

o y ciencias sociales, expedido por la o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la (jura ante la Suprema Corte). Título de procurador o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte). Experiencia Igual a un año en el ámbito público y/o privado relacionada a las principales actividades descriptas.



Mujer ejerciendo como abogada. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación Cursos o conocimientos debidamente acreditados de derecho público (administrativo y procesal administrativo), derecho financiero, civil (contratos y arrendamientos), y administración presupuestal. Experiencia Superior a un año y debidamente probada en áreas de:

Derecho financiero (normativa financiero contable). Derecho público administrativo y procesal administrativo (procedimiento administrativo, peticiones, recursos administrativos, demandas de nulidad, procesos contencioso-administrativos , etc.). Derecho civil : contratos y arrendamientos.

Otros Cursos o conocimientos de herramientas informáticas afines a las tareas a realizar.

¿Cómo postularse al cargo de abogado en el MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya comenzó y cierra el 7 de julio. Para más información, consultar las bases del llamado.