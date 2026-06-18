Referentes uruguayos acompañaron a más de 280 niños y niñas en el encuentro de Fútbol por la Educación

Múltiples referentes del fútbol uruguayo acompañaron a más de 280 niños y niñas en el encuentro de Fútbol por la Educación, que se celebró en Old Christians Club el pasado viernes 12 de junio.

Yamila Badell, Renata Da Rosa, Álvaro Gutiérrez, Cristian "Cebolla" Rodríguez, Andrés Scotti, Gonzalo "Chory" Castro y Juan Castillo dijeron presente en la segunda edición de una jornada que combinó goles, abrazos y autógrafos.

La instancia fue organizada por la Fundación ReachingU en conjunto con Pelota al Medio a la Esperanza, del Ministerio del Interior y la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Andrés Scotti, Gustavo Zerbino y Juan Castillo fotografiándose con las niñas en la jornada de Fútbol por la Educación. Foto: Gentileza.

Durante la actividad se pudo percibir la alegría de los niños y niñas al fotografiarse y compartir un rato distendido con figuras del ambiente futbolístico local.

También participaron autoridades como Gabriela Salsamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria, Zelmira May, especialista de Programa para Educación de UNESCO Montevideo; Gustavo Zerbino, directivo del Old Christians Club; Agustín Iparaguirre, director de Pelota al Medio a la Esperanza, del Ministerio del Interior; y Paula Mosera, directora ejecutiva de Fundación ReachingU.

El objetivo que se propusieron con la realización de este evento fue que el tiempo compartido en cancha entre niños y niñas y sus referentes oficie como punto de inflexión para que las escuelas participantes sigan trabajando durante el transcurso del año en proyectos pedagógicos.