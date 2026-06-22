Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral exigiendo solo secundaria completa: bases y sueldo

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para la conformación de registros de aspirantes a desempeñar funciones como "oficinista II" en distintas dependencias del Gobierno de Canelones. El régimen horario del cargo es de 40 horas semanales, con una retribución nominal mensual de $ 44.593, correspondiente al grado "Ad" del escalafón administrativo y beneficios sociales correspondientes.

Los postulantes podrán inscribirse a un solo registro de los 32 disponibles, entre los que se encuentran: Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Juanicó, Aguas Corrientes, Las Piedras, La Paz, entre otras dependencias.

Cuáles son las tareas previstas del oficinista

Entre las funciones y tareas que debe desempeñar el oficinista en la Intendencia de Canelones, se encuentran:

Atender a clientes externos e internos brindando información y canalizar las consultas sobre diversas materias a las oficinas competentes.

Redactar y dactilografiar oficios, informes, notas, correspondencias, fichas y otros.

Realizar registros en libros, planillas, formularios, fichas y otros.

Caratular y foliar expedientes.

Dar entrada y salida a expedientes, oficios, etcétera.

Ordenar, mantener, actualizar y archivar expedientes, fichas y documentos.

Ingresar y extraer datos en los diferentes soportes existentes.

Buscar datos solicitados en diferentes archivos.

Confeccionar citaciones, órdenes de compra, certificados, vales, etcétera.

Controlar vencimientos de plazos de citaciones, entrega de materiales, etcétera.

Realizar notificaciones, por diferentes vías, a clientes internos y externos.

Recibir documentos verificando los requisitos preestablecidos.

Oficinista trabajando. Foto: Unsplash.

El resto de las tareas y responsabilidades del puesto se detallan en las bases del llamado.

Requisitos obligatorios y cómo presentar la documentación para inscribirse

El puesto tiene como único requisito excluyente contar con educación media superior aprobada completa o similar de nivel equivalente, además de un manejo básico de herramientas informáticas y operar una PC.

Los interesados deben completar el formulario online disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza a las 15:30 horas del 6 de julio.