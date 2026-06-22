Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral exigiendo solo secundaria completa: bases y sueldo
El gobierno canario convoca a postulantes para cubrir funciones administrativas de 40 horas semanales en distintas dependencias locales. Conocé los requisitos y los plazos de postulación.
La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para la conformación de registros de aspirantes a desempeñar funciones como "oficinista II" en distintas dependencias del Gobierno de Canelones. El régimen horario del cargo es de 40 horas semanales, con una retribución nominal mensual de $ 44.593, correspondiente al grado "Ad" del escalafón administrativo y beneficios sociales correspondientes.
Los postulantes podrán inscribirse a un solo registro de los 32 disponibles, entre los que se encuentran: Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Juanicó, Aguas Corrientes, Las Piedras, La Paz, entre otras dependencias.
Cuáles son las tareas previstas del oficinista
Entre las funciones y tareas que debe desempeñar el oficinista en la Intendencia de Canelones, se encuentran:
- Atender a clientes externos e internos brindando información y canalizar las consultas sobre diversas materias a las oficinas competentes.
- Redactar y dactilografiar oficios, informes, notas, correspondencias, fichas y otros.
- Realizar registros en libros, planillas, formularios, fichas y otros.
- Caratular y foliar expedientes.
- Dar entrada y salida a expedientes, oficios, etcétera.
- Ordenar, mantener, actualizar y archivar expedientes, fichas y documentos.
- Ingresar y extraer datos en los diferentes soportes existentes.
- Buscar datos solicitados en diferentes archivos.
- Confeccionar citaciones, órdenes de compra, certificados, vales, etcétera.
- Controlar vencimientos de plazos de citaciones, entrega de materiales, etcétera.
- Realizar notificaciones, por diferentes vías, a clientes internos y externos.
- Recibir documentos verificando los requisitos preestablecidos.
El resto de las tareas y responsabilidades del puesto se detallan en las bases del llamado.
Requisitos obligatorios y cómo presentar la documentación para inscribirse
El puesto tiene como único requisito excluyente contar con educación media superior aprobada completa o similar de nivel equivalente, además de un manejo básico de herramientas informáticas y operar una PC.
Los interesados deben completar el formulario online disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza a las 15:30 horas del 6 de julio.
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