Llamado laboral del Mides con sueldo de $ 77.000 por 30 horas semanales: hay dos vacantes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para dos consultores individuales valoradores para ejercer en el área de implementación y seguimiento. Ofrecen una remuneración nominal de $ 77.412 más IVA por 30 horas semanales efectivas de labor.

El objetivo del cargo es "valorar las necesidades de apoyos de potenciales beneficiarios y beneficiarias de los servicios de cuidados gestionado por el área de implementación y seguimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Entre las tareas previstas para el trabajo de valorador, se encuentran: participar en instancias de coordinación, planificación y evaluación, coordinar, realizar y registrar las instancias de valoración, y aplicar y registrar la valoración a través del sistema de información establecido. El listado completo de tareas se presenta en las bases del llamado.

Requisitos y títulos universitarios excluyentes para postular al Mides

Requisitos excluyentes

Profesional universitario egresado de las carreras de psicología , trabajo social y sociología.

egresado de las carreras de , trabajo social y sociología. Experiencia mínima de un año en tareas de trabajo de campo vinculadas al relevamiento de información (encuestas, entrevistas u otras técnicas).

de un año en tareas de trabajo de campo vinculadas al (encuestas, entrevistas u otras técnicas). Residir a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Montevideo .

. Disponibilidad para viajar al interior del país cuando el servicio lo requiera.

Requisitos no excluyentes (a valorar)

Trabajo Social. Foto: Freepik

Formación complementaria relacionada con el objeto de la consultoría.

Experiencia mínima de un año en intervención con niñas , niños y adolescentes y/o personas dependientes.

, niños y adolescentes y/o personas dependientes. Experiencia mínima de un año vinculada a programas o políticas sociales (operador o técnico de programas sociales, operador de salud, atención psicológica, teleasistencia u otros).

Dominio de herramientas informáticas a nivel usuario.



¿Cómo postular al cargo de valorador a través de Uruguay Concursa?

Los interesados deben presentar la documentación excluyente y a valorar, a través del portal Uruguay Concursa: https://www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya abrió y finaliza el jueves 9 de julio de 2026.