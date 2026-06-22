Cuándo se realiza el sorteo de Uruguay Impulsa 2026 y cómo consultar la lista de personas seleccionadas

Uruguay Impulsa es el programa impulsado por el gobierno en coordinación con las intendencias con el objetivo de ofrecer oportunidades de trabajo temporal y formación laboral a miles de uruguayos en todo el país.

Anteriormente conocida como "Jornales Solidarios", el sorteo de la segunda edición del programa Uruguay Impulsa se llevó a cabo en el día de hoy, lunes 22 de junio de 2026, a las 17:00 horas. Enterate cómo verificar si se obtuvo un cupo en esta segunda edición aquí.

Uruguay Impulsa es una iniciativa promovida por varias dependencias del Estado y ofrece una prestación económica para los participantes. Entre estos organismos se encuentra: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Congreso de Intendentes, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

¿Cómo verificar la selección de los perfiles de Uruguay Impulsa 2026?

Las personas pueden verificar si fueron seleccionadas entre los 5.524 cupos a través del sitio oficial de Uruguay Impulsa.

Como expresan a través de la página del gobierno: "Los beneficiarios trabajarán y se formarán entre julio y octubre de este año, en 268 localidades de todo el país. En esta edición se agregó un cupo especial para personas en situación de calle y egresados del sistema penitenciario".

A su vez, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, comentó durante la jornada del sorteo de este 22 de junio que "es una política activa de empleo protegido en la que el gobierno se ha comprometido a incorporar mejoras año a año".

Dos mujeres realizando una tarea para el programa de jornales solidarios, hoy llamado Uruguay Impulsa. Foto: Gub.uy.

Por su parte, la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, informó que se inscribieron un total de 136.822 personas para esta edición de Uruguay Impulsa, de las cuales quedaron habilitadas para el sorteo 121.798. De este modo, la edición 2026 resultó en 5.524 personas seleccionadas para acceder a actividades de trabajo y capacitación que se desarrollarán entre julio y octubre de este año.