Cambios en líneas de ómnibus en Montevideo con nuevos recorridos desde el 22 de junio

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que desde el lunes 22 de junio cambiarán los servicios de las líneas de ómnibus: L31, L32 y L33, en la zona de Toledo Chico, en el municipio D.

Para mejorar la conexión en barrios de poca frecuencia de transporte, la IMM decidió ejecutar ciertos cambios en esas líneas de ómnibus, que permitirán llevar el transporte público al barrio Régulo y conectar mejor el liceo Espigas (Av. De Las Instrucciones entre La Calera y Manzanilla) con la zona.

El liceo Espigas tiene cada vez más alumnos, que atienden desde los barrios Régulo, Cirilo y desde la terminal de Instrucciones y Belloni. De momento, son barrios con pocas opciones de conexión, como es el caso de Régulo, que la parada más cercana está a 2 kilómetros.

En marzo de 2026 ya se había comenzado a realizar cambios en ciertas líneas que pasan por estas zonas para reducir los tiempos de recorrido de la línea L7 entre la terminal del Cerro y el Hospital Saint Bois. También se lanzó la línea L77 (ambas operadas por la empresa Coetc), para mejorar el servicio a los barrios Maracaná y Cotravi.

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En términos generales, la línea L33 se elimina y su recorrido lo hará, en parte, la línea L31, como el ingreso por Cno. Antares. A su vez, el "nuevo" L33 tendrá dos sublíneas para adecuarse a los horarios de los centros educativos.

La línea L32 seguirá funcionando como nexo entre la terminal Av. de las Instrucciones y Belloni y la terminal de Manga, pero se le quita el recorrido en barrio Trasatlántico, que quedará cubierto por la línea L33 cuando se dirige hacia La Calera y Av. de las Instrucciones.

Modificaciones en las líneas L31 y L32

Nueva L31 sublínea Destino terminal Instrucciones y Mendoza

Esta sublínea sale del barrio Cirilo por Santos Alfonso, Edrulfo Olivera, Cno. Antares, y retoma el recorrido de la actual línea L31 (Antares, Instrucciones, Cno Mendoza, Cno la Abeja entra al barrio y sale por Cno. La abeja, Mendoza hasta la terminal.

Mapa del nuevo recorrido de la línea L31. Foto: IMM

Nueva línea L31 sublinea Destino barrio Cirilo

Su recorrido es como el de la actual línea L31: desde terminal Instrucciones y Mendoza pasa por La Abeja, pero al llegar a Av. José Belloni y Antares, en lugar de seguir como lo hace actualmente girando a la derecha por Antares, gira a la izquierda entrando en el barrio Cirilo.

L32 - Destino barrio Cirilo

La línea L32 que actualmente sale del barrio Transatlántico mantiene su recorrido actual, pero saldrá y llegará a la terminal de Instrucciones y Mendoza, dejando de ingresar al barrio Transatlántico.

Mapa del nuevo recorrido de la línea L32. Foto: IMM

Recorrido y horarios de la nueva línea L33

Nueva línea L33 - Sentido A destino Berges- El Jardín

Tendrá como destino Berges- El Jardín. Saldrá desde la terminal de Instrucciones y Av. José Belloni transitando por dicha calle en sentido al sur, Camino. Benito Berges, hasta la explanada en el barrio El Jardín, donde se cambia de frente y retorna por Camino Benito Berges.

Mapa del nuevo recorrido de la línea L33. Foto: IMM

En el horario de funcionamiento del liceo Espiga, el recorrido será: salida de terminal Instrucciones y Belloni por Av de las Instrucciones, cambio de frente en la rotonda en Cno. La Espiga, Av de las instrucciones, Cno. La Calera, Corindón, Mío Mío, Av. José Belloni, Cno. Régulo hasta pasaje Peña, Camino Régulo, Av. José Belloni al Sur, Cno Berges, hasta barrio El Jardín.

Nueva línea L33 - Sentido B destino terminal Instrucciones y Belloni

Tendrá como destino la terminal Instrucciones y Belloni. Saldrá desde Camino Berges y El Jardín, circulará por Av. José Belloni, Camino Régulo hasta pasaje Peña, Camino Régulo, Av. José Belloni, Mío Mío, Corindón, Cno. La Calera, Av. de las Instrucciones, hasta terminal Instrucciones y Belloni.

Mapa del nuevo recorrido de la línea L33. Foto: IMM

Este recorrido ingresa por primera vez a barrio Régulo. Se crean nuevas paradas que serán debidamente señalizadas y además estos recorridos ingresan a calles que no tenían servicio de transporte como Mío Mío, Corindón y Cno. La Calera.

La otra variante de esta nueva línea L33, con recorrido más corto, circulará por Camino Berges, Av. Belloni a terminal. Ambas sublíneas del L33 trabajarán intercaladas de acuerdo a la necesidad de cubrir determinadas zonas por la entrada y salida de estudiantes. La frecuencia de esta línea con sus dos sublíneas será de unos 60 minutos entre pasada y pasada.