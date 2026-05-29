Adiós al G: regresa la línea de ómnibus 468 de Coetc a partir del lunes 1° de junio

La línea de ómnibus G de la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (Coetc) volverá a funcionar bajo su antigua denominación, el N° 468, a partir del lunes 1° de junio, según confirmaron desde la cooperativa a El País.

Esta línea urbana, que une las ciudades de Montevideo y La Paz, en Canelones, cambió su denominación en 2012 con la creación del Corredor Garzón. "Cutcsa también había cambiado el 130 y pasó a ser de la línea G. Ya en 2020 Cutcsa volvió a su denominación anterior y ahora Coetc también recibió la habilitación para volver a llamarse 468", explicó a El País Javier Díaz, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (Ascot).

Según explicó Díaz, "muchos vecinos, sobre todo de la zona de Colón, se confundían entre la línea 2 y la línea G hacia Portones", de ahí que el retorno a su antiguo número permitirá hacer más claros los recorridos.

El origen de la línea 468

Javier Díaz recordó que la línea 468 tiene su origen en la histórica línea 68, que originalmente pertenecía a la Administración Municipal de Transporte y desde 1975 a la Cooperativa de Transporte del Sur (Cotsur).

"En el año 1991, cuando vinieron los trabajadores de Cotsur para Coetc, también vinieron algunos coches Leyland, que fueron pintados en los talleres de la cooperativa para salir a trabajar", detalló el dirigente sindicial. Así, a partir de 1992 la línea 68 pasó a denominarse 468 y mantuvo su recorrido.

Línea 68 Malvín, cuando pasó de Cotsur a Coetc Foto: gentileza de Coetc

Recorrido de la línea 468 de Coetc

ELa línea G, que a partir del lunes 1° de junio vuelve a denominarse 468, tiene dos recorridos: desde Portones hacia La Paz y a la inversa.

Partiendo desde la Terminal Portones, el 468 recorre importantes arterias de Montevideo como Avenida Bolivia, Camino Carrasco y Avenida General Rivera, atravesando barrios del este y centro de la ciudad. En su trayecto pasa por puntos clave como Avenida Daniel Fernández Crespo, Avenida de las Leyes y Avenida Agraciada, continúa por el Viaducto y Avenida General Eugenio Garzón hasta llegar al Corredor Garzón y la Terminal Colón. Desde allí, sigue hacia el oeste por Avenida César Mayo Gutiérrez y José Batlle y Ordóñez, para internarse en zonas residenciales a través de calles como General Artigas, Tomás Aldebalde y Teresa Muñoz, finalizando su recorrido en Plaza Maimónides.