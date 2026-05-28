El pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 29 de mayo presentará condiciones mayormente nubosas en todo el país, con una temperatura mínima nacional de 7°C y una máxima de 20°C.

En el noroeste, la mañana se presenta con cielo nuboso y cubierto, con presencia de neblinas y una baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto con persistencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, disminuyendo levemente al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con abundante nubosidad, neblinas y bancos de niebla junto a una baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que en la tarde y noche se mantendrán estas condiciones. Los vientos del noreste y este se ubicarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante la mañana. La temperatura irá de 8°C a 18°C.

En el suroeste, la mañana mostrará un cielo nuboso a cubierto con baja probabilidad de precipitaciones escasas, mientras que hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas. Los vientos serán del noreste entre 10 y 30 km/h, rotando al este entre 10 y 20 km/h en la segunda mitad del día. Las temperaturas se ubicarán entre 8°C y 17°C.

En la región centro-sur, el inicio del día estará marcado por abundante nubosidad, neblinas y una baja probabilidad de precipitaciones escasas, manteniéndose condiciones similares durante la tarde y noche con persistencia de neblinas. Los vientos del noreste oscilarán entre 10 y 30 km/h a lo largo de la jornada. Se prevén temperaturas entre 7°C y 17°C.

Este y Área Metropolitana

Hacia el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañada de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche aumentará la probabilidad de lluvias con persistencia de neblinas. Los vientos del noreste y este se mantendrán entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 18°C.

Rambla de Montevideo durante un día de niebla. Foto: Leonardo Maine/El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá un cielo nuboso a cubierto con presencia de neblinas, en tanto que durante la tarde y noche continuará la nubosidad sin fenómenos destacados. Los vientos del noreste soplarán entre 10 y 20 km/h, rotando al este entre 10 y 30 km/h hacia el final del día. La temperatura se ubicará entre 10°C y 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad sin fenómenos significativos. Los vientos del noreste oscilarán entre 10 y 20 km/h, incrementándose a 10 y 30 km/h desde el mismo sector durante la noche. Las temperaturas se situarán entre 8°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.