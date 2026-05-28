Última semana para inscribirse a los cursos gratuitos de informática de la Intendencia de Maldonado

La Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Maldonado (IDM) está recibiendo las últimas inscripciones para los cursos gratuitos de informática que comenzarán a dictar a partir del lunes 15 de junio de 2026.

Se trata de una propuesta que combina clases presenciales y en línea en distintos puntos del departamento e incluye formación básica y específica en herramientas digitales para niños mayores de 12 años. La iniciativa de la IDM ofrece una variedad de propuestas en cuanto a los cursos que los niños se pueden inscribir y en la modalidad que deseen. El objetivo es expandir el conocimiento y desarrollo de competencias básicas y avanzadas en tecnologías de la información (TI).

Cómo inscribirse a los cursos de informática de la IDM

Los interesados pueden inscibirse hasta el domingo 31 de mayo inclusive de forma online, mediante el siguiente enlace. En caso de no contar con los medios necesarios para efectuar la inscripción de forma online, se puede realizar la inscripción de forma presencial en la oficina de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud ubicada en Parque La Loma, en la intersección de Honduras y Joaquín de Viana. La atención se brinda de lunes a viernes entre las 9:00-19:00 horas, donde se ofrecerá apoyo para completar los formularios y aclarar dudas sobre la oferta educativa disponible.

En la inscripción, cada aspirante debe completar los datos requeridos en cada una de las capacitaciones a las que desee acceder. La intendencia remarca que no existe límite de cursos por persona, aunque la confirmación de cupos en las propuestas presenciales dependerá de la disponibilidad en cada grupo.

Preinscripciones a cursos de informática IDM: requisitos, modalidades y propuesta

Según la información oficial, para acceder a la preinscripción a cursos de informática en Maldonado se exige únicamente tener al menos 12 años de edad y contar con documento de identidad vigente. En el caso de las capacitaciones en línea, se requiere disponer de computadora, conexión a internet y, según el curso, los programas informáticos instalados.

La oferta de cursos de informática de la IDM incluye instancias introductorias y de nivel intermedio. Entre ellas se destacan "Operador básico de PC", orientado al manejo elemental de la computadora; "Operador básico Windows 10", centrado en el sistema operativo; y "talleres de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Access", que profundizan en el uso de herramientas para la redacción de textos, planillas de cálculo, presentaciones y bases de datos. Estas capacitaciones se dictan principalmente en formato online.

También se ofrecen cursos de diseño gráfico, tanto con software libre en formato presencial como con programas Adobe Illustrator y Photoshop en modalidad en línea. A ello se suma una propuesta de desarrollo de videojuegos con Unity, que introduce a los participantes en fundamentos de programación aplicados a la creación de videojuegos. En estos casos se exige contar con Windows 8 o superior, conectividad a internet y los programas instalados en el equipo.

Desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud se subraya que la iniciativa se integra a la estrategia general de la IDM de fortalecer la formación digital en el departamento, con especial foco en jóvenes y adultos que buscan mejorar sus competencias laborales y educativas.

Para más información sobre los cursos de informática de la IDM, consultar el detalle actualizado en el portal oficial de la Intendencia de Maldonado: https://maldonado.gub.uy/