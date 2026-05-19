Exintendente de Florida será el nuevo director de Obras de la Intendencia de Maldonado

El exintendente de Florida Guillermo López ocupará desde el 1 de junio el cargo de director general del Departamento de Obras de la Intendencia de Maldonado.

López, que desde hace varios meses reside en Maldonado, fue designado por el intendente Miguel Abella "por su destacada experiencia", según informó la comuna fernandina.

López fue durante 10 años director de Planificación y director de Obras en Florida y luego jefe comunal de ese departamento durante un lapso de cinco, entre los años 2020 a 2025. Además ocupó la presidencia del Congreso de Intendentes.

Su designación se firmó este martes por la tarde por parte del jefe comunal y el secretario general, Álvaro Villegas con quien se reunió.

Miguel Abella, intendente de Maldonado. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Abella apuesta a poner al frente de esta dirección a un hombre que "será el brazo ejecutor de un ambicioso plan con el que bajará a los barrios con una fuerte inversión".

"López posee visión de gobierno y experiencia en la gestión. Sustituirá a Darío Camacho quien se jubiló de sus funciones", informó la intendencia.