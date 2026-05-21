Canelones reglamenta choferes de apps como Uber y Cabify: los 500 cupos iniciales y la necesidad de "aggiornarse"

Canelones está un paso más cerca de habilitar a conductores de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify, a 11 años ya de que estas fueran permitidas en la capital

La intendencia canaria reglamentó el nuevo sistema y, de esa manera, se pasa página de una dividida votación en la Junta Departamental en enero y la fuerte crítica de la gremial de taxis.

El viernes será la apertura de un cupo inicial de 500 permisos, y luego la asignación será por sorteo y con la presencia de un escribano público.

La idea de la Intendencia de Canelones es regular un sistema de transporte que ya está “aggiornado en la ciudadanía”. Así lo indicó el director general de tránsito y transporte de la comuna canaria, Alejandro Alberro, a El País.

Albero, además, explicó que creía “oportuno” reglamentar las aplicaciones ante un escenario de “intercomunicación demográfica y urbanística en el área metropolitana”, en donde Montevideo y Maldonado, departamentos limítrofes, ya legislaron.

La intendencia denominó el nuevo mecanismo con las siglas STA, que significa Sistema de Transporte de Aplicación. La idea es dejar la puerta abierta a todas las empresas que quieran operar en el departamento, incluso nuevas plataformas que se puedan crear o lleguen al país.

Las inscripciones serán desde el viernes 22 hasta el viernes 29, señaló Alberro. A quienes queden seleccionados, se les darán 60 días para presentar la documentación requerida. Esto será así porque se entiende que hay personas que pueden no tener todos los papeles necesarios. Uno de los requisitos es tener una empresa abierta. En ese contexto, el jerarca cree que el sistema estará operativo de manera paulatina en junio, o quizá julio, de este año.

El motivo por el que se comenzará con 500 cupos es “asegurar un desarrollo ordenado, gradual y sostenible del sistema”, se indica en la reglamentación.

Uno de los requisitos para ser conductor es tener un domicilio real en Canelones. "Si se detecta una matrícula canaria trabajando en Montevideo se es pasible de recibir una sanción”, justificó Alberro. Y añadió: “Cada departamento tiene su regulación. Será una discusión a futuro la visión del transporte en el área metropolitana”.

La reglamentación traerá un cambio visible en los autos, pues habrá una matrícula especial. Las chapas van a tener “una letra identificatoria del régimen del transporte por aplicación”. Además, si hay autos inscriptos “en Montevideo de personas que acrediten que viven en Canelones, se los reempadronará”, añadió Alberro. El jerarca reconoció que la realidad es que hoy ya operan conductores de aplicaciones en su departamento, pero de forma no regulada.

Además, los conductores deberán tener libretas categoría E, para mayores de 21 años, y un auto con una antigüedad máxima de siete años.

Dinero para "fines sociales"

Ya se había previsto que los permisarios deberán abonar a la Intendencia de Canelones un canon de 0,45 Unidades Indexadas —$ 0,03 a la fecha— por kilómetro que transiten en viajes.

El dinero irá a un Fondo para el Transporte Departamental, el que “será destinado para la mejora de las condiciones del sistema de transporte público departamental, con fines sociales”, dice la resolución.

Lo que se recaude podrá ir, por ejemplo, a “subsidios en boletos para programas o planes sociales dispuestos por el gobierno departamental, rampas de accesibilidad, reformas y/o reparación e instalación de refugios y subsidios en líneas ‘sociales’ de baja ocupación”.

También se dispuso que las plataformas electrónicas, como Cabify y Uber, “no podrán asignar viajes a los vehículos cuyos permisarios no se encuentren debidamente registrados” en la general de tránsito y transporte. De no cumplir con la normativa, podrán ser sancionadas.