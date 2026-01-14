Gremio de taxi pedirá que Intendencia de Canelones realice licitación para adjudicar permisos de aplicaciones

Redacción El País

La Junta Departamental de Canelones aprobó este martes la regulación del transporte privado mediante aplicaciones móviles, como Uber o Cabify. La normativa, que generó momentos de tensión durante la sesión, fue aprobada por 18 votos oficialistas del total de 31.

Desde la oposición, se criticaron algunos puntos del articulado y la negativa de la bancada frenteamplista a extender el plazo de la discusión. Así lo expresó el edil colorado Fabián Andrade, quien es permisario de taxi hace “más de 40 años” y fundador de la Gremial Única del Taxi en Canelones. Según dijo a El País, siempre se retiró de las sesiones en las que se trató el tema: “Solamente lo trabajé a nivel gremial por fuera de la junta como integrante del gremio de Canelones”.

“El Partido Colorado mocionó que estaba de acuerdo, que lamentablemente el futuro eran las aplicaciones y que estaban de acuerdo en votarlo. Pero fue tan desprolijo el trabajo y tan salido de los pelos, que se pidió 15 días más para poder presentarle mejoras interesantes”, sostuvo.

“El problema es que el Frente Amplio pidió primero un cuarto intermedio de cinco minutos, después un cuarto intermedio de 20 minutos, etc. La conclusión que yo saco es que llamaron para arriba y les dijeron que tenía que salir sí o sí ayer. Por eso salió con desprolijidades importantes”, agregó el representante.

Por ejemplo, Andrade criticó uno de los artículos, que “dice que un permisario de Uber puede tercerizar el servicio en otra pequeña empresa”. “O sea, yo podría tomar un trabajador para mi coche de Uber tercerizado, y no hay explotación mayor para un trabajador que eso”.

En ese sentido, adelantó que, en principio desde el gremio, se impulsará que se convoque a una licitación pública entre las aplicaciones interesadas para “transparentar” la adjudicación de permisos. Sin embargo, indicó que la iniciativa se conversará en la interna colorada y mencionó que el Partido Nacional maneja una idea similar.

“Sabemos que hay más de una aplicación interesada en entrar en Canelones, entre ellas hay una del propio sindicato del taxi. La aplicación que le cobre menos al trabajador y pague un mejor canon, que se quede con el mercado del taxi. Nos argumentan que eso sería monopolio. Por lo tanto, nosotros les respondemos que sea la segunda y la tercera, o la primera y la segunda, que eso lo resolviera la intendencia, pero no que aparezca un paracaidista o una multinacional que de prepo te imponga todo. Vos podés autorizar el mejor precio, el segundo mejor precio y el tercer mejor precio”, afirmó.

De acuerdo con el edil, “el daño al trabajador del taxi que va a pasar en Canelones es incalculable y termina fundiendo el 50% de las empresas de taxi”.

Por su parte, el edil frenteamplista Daniel Pereira, presidente de la Junta Departamental de Canelones, señaló a El País que el oficialismo planteó votar la normativa ahora ya que “se viene trabajando desde fines de noviembre”.

“Sobre todo el Partido Colorado nos manifestó la necesidad de darle un poco más de tiempo y ver la posibilidad de votarlo en la sesión siguiente, a lo que nosotros le dijimos que no, que ya lo veníamos trabajando hacía tiempo porque no queríamos dilatar esto. Tampoco ellos daban la tranquilidad de que, en caso de que se extendiera unos días más para poder votarlo, lo fueran a votar también”, manifestó.

Aplicaciones como Uber funcionan en Montevideo desde fines de 2015 y también tienen presencia en Maldonado. De ahí que el proyecto analizado por la Junta Departamental de Canelones señale que la iniciativa responde a la necesidad de modernizar la movilidad, garantizar el derecho al transporte seguro y formalizar una actividad ya existente, complementando el sistema tradicional.

La iniciativa fija un canon de 0,45 UI por kilómetro recorrido, recaudado mensualmente a través de las plataformas, que será destinado a un fondo para la mejora del transporte público departamental. Según detalla el articulado, las plataformas electrónicas deben estar autorizadas y los choferes que participen de esta modalidad en el departamento deben tener domicilio en Canelones, presentar declaraciones juradas mensuales, operar exclusivamente con pagos electrónicos, informar tarifas previamente y garantizar trazabilidad, seguridad y disponibilidad del servicio las 24 horas.