La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay creció 15,5% en agosto: las marcas más vendidas y qué pasó por segmento

El mercado de vehículos 0 kilómetro volvió a mostrar un fuerte crecimiento en agosto y quedó a poco de repetir el récord del mes anterior. Según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), en agosto se comercializaron 6.781 unidades cero kilómetro en Uruguay, un 15,5% más que en el mismo mes de 2025, cuando se habían vendido 5.871 unidades.

El desempeño de agosto implicó el segundo mayor volumen mensual registrado en lo que va del año, apenas 108 vehículos por debajo del máximo alcanzado en julio.

En el acumulado de enero a agosto, las ventas alcanzaron las 51.296 unidades, un 16,7% más que en igual período del año pasado, cuando se habían comercializado 43.950 vehículos 0 kilómetro.

¿Qué sucedió en cada segmento?

Los automóviles de pasajeros —autos y SUV— concentraron 5.144 unidades en agosto. De ese total, 2.102 correspondieron a autos y 3.042 a SUV. En conjunto, el segmento creció 32,3% frente a agosto de 2025, cuando se habían vendido 3.886 unidades.

En el caso de los autos, se comercializaron 2.102 unidades, un 13,9% más que las 1.846 de agosto del año pasado. Los SUV tuvieron un crecimiento todavía mayor: se vendieron 3.042 unidades, un 49,1% más que las 2.040 comercializadas en agosto de 2025.

Venta de autos 0 kilómetro Kevork Djansezian/Getty Images

En tanto, los utilitarios livianos registraron 1.322 unidades, un 23,9% menos que las 1.738 de agosto de 2025. En camiones se comercializaron 299 unidades, un 34,1% más que las 223 del mismo mes del año pasado. Los minibuses totalizaron 11 unidades, frente a las 16 de agosto de 2025, una caída de 31,3%.

Por último, se vendieron cinco ómnibus, frente a los ocho comercializados un año atrás, lo que significó una caída de 37,5%.

¿Cuáles son las marcas de 0 kilómetro más vendidas en lo que va del año en Uruguay?

Tomando en cuenta todas las categorías, en el acumulado de enero a agosto, BYD se mantiene como la marca con mayor cantidad de vehículos vendidos, con 6.022 unidades. Le siguen Fiat, con 4.929, y Chevrolet, con 4.129. Suzuki ocupa el cuarto lugar, con 2.981 unidades, seguida por Renault, que acumula 2.965.

Al visualizar las marcas más vendidas por segmentos, en autos, BYD lidera el acumulado de enero a agosto con 2.705 unidades. Suzuki ocupa el segundo lugar, con 2.304, seguida por Hyundai, con 1.611. Dongfeng, con 1.489, se ubica en el cuarto puesto, mientras que Renault queda quinta, con 1.312 unidades.

Venta de autos. MYCHELE DANIAU - STF - AFP - AFP/AFP

En SUV, BYD también encabezó el ranking, con 3.311 unidades acumuladas entre enero y agosto. Geely ocupó el segundo lugar, con 2.500, seguida por Chevrolet, con 2.100. Volkswagen acumula 1.375 unidades y Jetour, 1.343.

En utilitarios livianos, Fiat continuó como líder en este segmento, con 4.086 unidades acumuladas. Renault ocupó el segundo lugar, con 1.580, y Chevrolet el tercero, con 919. Volkswagen sumó 731 unidades y Geely-Riddara, 610.

En minibuses, Hyundai lideró con 81 unidades acumuladas entre enero y agosto. Renault se ubicó segundo, con 44, y JAC tercero, con 30.

En camiones, JAC encabezó el acumulado con 391 unidades, seguida por JMC, con 386. Dongfeng suma 291, Volkswagen 276 y Foton 258.

En ómnibus, Volvo mantiene el primer lugar con 22 unidades acumuladas. Scania ocupa el segundo puesto, con 12, y Volkswagen el tercero, con siete.