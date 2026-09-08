Puerto de Montevideo: TCP solicitará al gobierno que declare la esencialidad de los servicios de carga de contenedores

Mientras se desarrolla una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y única especializada en contenedores en el puerto de Montevideo— emitió un comunicado en el que anunció el retorno de las actividades a partir de las 15:00 horas de este martes, por parte del sindicato de TCP-Nelsury.

Pese a que ayer había rechazado la posibilidad, TCP también anunció que solicitará declarar la esencialidad a las autoridades para la actividad portuaria. “La adopción, oportunidad y alcance de esta medida quedarán exclusivamente a criterio de dichas autoridades, de acuerdo con la evolución de la situación”.

“Las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa, generando importantes perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y toda la cadena logística”, indicó TCP en el comunicado.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

TCP anunció ayer que evaluará llevar el caso a la Justicia y en el nuevo comunicado reiteró la medida: se "continuarán analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar los perjuicios ocasionados”.

Por este motivo, ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se refirió a la polémica en el puerto luego de su participación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con motivo de la Rendición de Cuentas.

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/El País.

“Esperemos que se comprenda qué significan los servicios esenciales”, dijo Castillo y explicó que Uruguay se rige por la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “(La normativa) no aplica directamente para un caso de una huelga o una situación de conflicto en la actividad portuaria. Son cosas que después hay que ir valorando por su extensión, por su implicancia y por su consecuencia”.

“El puerto no está en conflicto. Hay una empresa en la terminal de contenedores (que está en conflicto) independientemente de que nosotros no desconocemos que maneja el mayor porcentaje de cargas, pero es una empresa”, señaló Castillo y agregó: “El puerto está funcionando bien, la terminal de contenedores está en situación de conflicto”.