A quiénes les corresponde una devolución de Fonasa 2026, cómo averiguar y en qué fecha empiezan los cobros

En este mes de setiembre de 2026, miles de uruguayos esperan recibir un reembolso correspondiente al excedente de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y el Banco de Previsión Social (BPS) ya tiene disponible una herramienta que permite que las personas averigüen si les corresponde un pago este año.

Según comunicó el gobierno, 152.000 personas en Uruguay recibirán una devolución de Fonasa en función de sus ingresos de 2025. A su vez, dio a conocer el promedio de ingresos que puede determinar si un activo o pasivo tiene derecho a recibir un reembolso.

¿Quiénes pueden recibir una devolución de Fonasa en 2026?

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:

Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

Cómo saber si me corresponde cobrar una devolución de Fonasa

Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes recibirán un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa.

Centros de salud de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

Además, desde el pasado lunes 7 de setiembre, toda la población puede averiguar a través de las siguientes vías si le corresponde o no una devolución:



Llamando al número 0800 2016 (línea gratuita)

WhatsApp Fonasa: 092 366 272

Vía web: Consulta de devolución Fonasa

Fecha de inicio de pagos por la devolución Fonasa

El pago se hará efectivo desde el 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:

