¿Dónde cobro BPS en 2026? Cómo cobrar las distintas prestaciones en Montevideo o el interior

El Banco de Previsión Social (BPS) tiene disponibles varias alternativas para que los beneficiarios hagan el cobro de sus prestaciones, tanto en Montevideo como el interior.

El organismo estatal se encarga de ofrecer una serie de beneficios para pasivos y activos en Uruguay. Entre ellos, están las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares o subsidios. A través de este enlace, cada persona puede verificar la fecha y lugar de cobro de sus prestaciones.

Para ello, se debe contar con un número de cédula de identidad y debe registrarse previamente para obtener un Usuario Personal BPS.

Cómo cobrar prestaciones de BPS en Montevideo en 2026

Para los beneficiarios de BPS que residen en Montevideo, existen estas de estas distintas alternativas para realizar cobros:

Oficinas centrales de BPS : dependiendo del número de cédula del beneficiario, podrá asistir a las oficinas centrales en las fechas que BPS establece mes a mes en su calendario de cobros. Se puede consultar el calendario publicado por BPS para agosto a través de este enlace. Quienes prefieran cobrar sus prestaciones de manera presencial en BPS, podrán solicitar el cambio de local de cobro, indica la entidad. Esta modalidad está disponible únicamente para cobrar en la tesorería central en Montevideo . Para más información, hacer clic en este enlace.

: dependiendo del número de cédula del beneficiario, podrá asistir a las oficinas centrales en las fechas que BPS establece mes a mes en su calendario de cobros. Se puede consultar el calendario publicado por BPS para agosto a través de este enlace. Quienes prefieran cobrar sus prestaciones de manera presencial en BPS, podrán solicitar el cambio de local de cobro, indica la entidad. Esta modalidad está . Para más información, hacer clic en este enlace. Otra alternativa para cobrar una prestación desde Montevideo es a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico ( Iedes ). Para recibir un pago por esta vía, es necesario comunicarse con la institución de su preferencia (banco, institución emisora de dinero electrónico, empresa contratista) e indicar que quieren cobrar allí su prestación. Luego, la institución elegida le comunicará los datos de su cuenta o instrumento de dinero electrónico al BPS para que acredite sus prestaciones.

( ). Para recibir un pago por esta vía, es necesario comunicarse con la institución de su preferencia (banco, institución emisora de dinero electrónico, empresa contratista) e indicar que quieren cobrar allí su prestación. Luego, la institución elegida le comunicará los datos de su cuenta o instrumento de dinero electrónico al BPS para que acredite sus prestaciones. La otra manera de recibir pagos de BPS es a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), en las fechas comunicadas mensualmente por el organismo estatal. Para realizar cobros a través de esta modalidad, el beneficiario debe contractar a la empresa que elija y solicitar el cobro de su prestación en sus locales. Luego, la empresa indicará cuáles son los documentos necesarios para recibir el cobro.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Cómo realizar un cobro en BPS desde el interior

Para los beneficiarios de BPS en el interior del país, las tres maneras de realizar un cobro de BPS son:



Giros de pago y pagos a domicilio : estos son pagos en agencias y subagencias de BPS en el interior. Es una modalidad de cobro solamente habilitada para pasividades, y se puede realizar entre los días establecidos mensualmente por el organismo. Para solicitar pagos a domicilio, se debe cumplir con ciertos requisitos especificados en este enlace.

y : estos son pagos en agencias y subagencias de BPS en el interior. Es una modalidad de cobro solamente habilitada para pasividades, y se puede realizar entre los días establecidos mensualmente por el organismo. Para solicitar pagos a domicilio, se debe cumplir con ciertos requisitos especificados en este enlace. Depósito en una cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), tal y como se especifica para los beneficiarios en Montevideo.

Quienes cobran en el interior del país también pueden hacerlo en estos locales de pago descentralizado de su localidad (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por otra parte, BPS especifica que las personas que tienen Usuario personal BPS pueden acceder a sus recibos 72 horas antes del comienzo del pago a través de los servicios en línea. Quienes aún no lo tienen pueden solicitarlo con su cédula de identidad, dirección de correo electrónico y número de celular en el propio local de pago descentralizado donde estén realizando el cobro de la prestación.