Elecciones obligatorias del BPS 2026: quiénes tienen que votar, fechas importantes y multas por no hacerlo

Este año se celebrarán las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en las que más de 2,2 millones de personas deberán votar por tres representantes que integrarán el directorio del organismo estatal.

Será obligatorio votar en este acto electoral a celebrarse el 22 de noviembre para los contribuyentes comprendidos. Las autoridades a elegirse serán: una por jubilados y pensionistas, otra por trabajadores activos y una más por empresas contribuyentes.

¿Para quiénes es obligatorio votar en las elecciones del BPS 2026?

El voto será obligatorio para jubilados, pensionistas, trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2026, así como para empresas contribuyentes registradas y al día con sus obligaciones a la misma fecha. Sin embargo, hay excepciones para ciertos contribuyentes y personas.

Las empresas unipersonales votarán directamente a través de sus titulares. Por su parte, las empresas pluripersonales o sociedades deberán designar un mandatario o apoderado que las represente en la elección. El trámite para registrar mandatarios puede realizarse vía servicios en línea del BPS o por WhatsApp oficial.

Los extranjeros con derecho a voto que no posean credencial cívica también deberán registrarse para integrar el padrón electoral, utilizando su cédula de identidad de acuerdo al domicilio declarado.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Multas por no justificar una ausencia en la elección de BPS

Quienes no voten y no presenten justificación deberán pagar multas. Para personas, la sanción es una unidad reajustable, que equivalen a $ 1.923 a la fecha. En el caso de empresas, las multas varían de seis a 20 unidades reajustables según la cantidad de trabajadores y si no designan o el mandatario no concurre a votar.

Justificaciones de ausencia válidas

El BPS contempla diversas causales para justificar la ausencia y evitar multas, como enfermedad, invalidez, fuerza mayor, encontrarse fuera del país o vivir en otro departamento, aunque esta última excepción no aplica para mandatarios empresariales. La Corte Electoral definirá el padrón definitivo 120 días antes de la elección.

Urna en las elecciones de BPS.

Hasta el momento, resta registrar a más de 110.000 mandatarios empresariales, por lo que se esperan campañas de información intensificadas en las próximas semanas.