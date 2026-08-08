El beneficio del BPS que permite trabajar medio horario tras un nacimiento y cobrar el 50 % del jornal

El Banco de Previsión Social (BPS) brinda a un determinado grupo de ciudadanos una partida económica que sustituye parte del salario de la madre o el padre de un bebé recién nacido, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

El subsidio para cuidados del recién nacido se otorga a recientes madres o padres que que tengan actividades comprendidas por la ley N° 19.161 y trabajen durante el período de reducción del horario laboral, después de la licencia maternal y hasta los seis meses de vida del niño.

Personas incluidas bajo esta prestación de BPS

Los beneficiarios comprendidos bajo este subsidio son aquellas madres que hayan recibido subsidio por maternidad de BPS, los padres o ambos, en caso de que decidan alternar el uso del medio horario laboral, según la información más reciente detallada en la página web de BPS.

Por su parte, el padre del recién nacido genera ese derecho siempre y cuando la madre haya hecho uso del subsidio por maternidad y se encuentre en actividad o amparada bajo el subsidio por enfermedad.

La persona que perciba el subsidio debe quedarse dentro del territorio uruguayo a lo largo de la duración del período de la prestación.

Monto a percibir bajo el subsidio para cuidados del recién nacido

El monto económico del subsidio para uno u otro progenitor, será el 50 % del jornal de liquidación del subsidio maternal o licencia paternal, multiplicado por la cantidad de días a gozar, según BPS. Este pago se realiza de manera mensual hasta la finalización del subsidio.

Pago en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Período de amparo del subsidio

Este subsidio entra en vigencia a partir del día que termina el subsidio por maternidad y dura hasta los seis meses de edad del hijo.

Sin embargo, en casos en los que se extienda la licencia maternal por situaciones de complejidad médica, el subsidio para cuidados comienza desde el día siguiente al término del subsidio por maternidad y se extiende hasta los nueve meses de vida del bebé.

Una vez finalizado ese período, el médico de referencia del prestador de salud donde se atiende la trabajadora podrá certificar que la lactancia continúa, informa BPS, agregando que la trabajadora luego deberá presentar ese certificado a su empleador, con quien acordará cómo y en qué momento se acogerá a la reducción de una hora de su jornada laboral.

Si la beneficiaria tiene más de un empleo, la actividad laboral en cada empresa no podrá superar la mitad del horario habitual ni las cuatro horas diarias.

Edificio de BPS en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo tramitar el subsidio para cuidados de recién nacidos

Para realizar el trámite, se puede recurrir a dos modalidades: en línea o presencial.

Para hacer el trámite en línea , los solicitantes podrán iniciar la gestión a través del servicio en línea "Subsidio para cuidados del recién nacido (Medio horario)". Es necesario contar con el Usuario personal BPS.

, los solicitantes podrán iniciar la gestión a través del servicio en línea "Subsidio para cuidados del recién nacido (Medio horario)". Es necesario contar con el Usuario personal BPS. Para realizar el trámite presencial, se debe presentar a una oficina de BPS, tanto en Montevideo (en locales de Aparicio Saravia, Casavalle y Tres Cruces) como el interior, con una cédula de identidad vigente y una nota de la empresa del trabajador con una serie de datos especificados en este enlace.

También se pueden realizar consultas por Messenger, llenando este formulario o llamando al 0800 1997 (*1997 desde celulares), de lunes a viernes entre las 8:00 y 18:00 horas.