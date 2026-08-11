La venta de autos 0 kilómetro en Uruguay creció 13% en julio: las marcas más vendidas y lo que pasó con los eléctricos

Con un total de 6.889 unidades comercializadas en el mes de julio, la venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay mantiene su tendencia de crecimiento y alcanzó el mayor volumen mensual en lo que va del año 2026. El registro supuso un aumento de 13,3% frente a las 6.079 unidades vendidas en julio del año pasado.

Así lo reflejaron los datos relevados por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), que mostraron además que es el quinto mes consecutivo, desde marzo, en que se venden más de 6.000 vehículos nuevos. En el acumulado de enero a julio, se llevan vendidas 44.515 unidades, un17% más que en el mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 38.079 vehículos 0 kilómetro.

En el caso de los vehículos eléctricos, julio también registró un crecimiento a dos dígitos, con 2.809 unidades vendidas. La cifra representó 432 vehículos más que en junio, lo que supuso un aumento de 18% en el volumen mensual.

¿Qué sucedió en cada segmento y cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026?

Al mirar por segmentos de automotores, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 5.018 unidades vendidas en julio (2.388 autos y 2.630 SUV), un incremento de 20% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 4.170 unidades (2.170 autos y 2.000 SUV).

Por otra parte, fueron 38 los minibuses vendidos en julio, 27 unidades más que en el mismo mes de 2025. En lo que va del año, se comercializaron 167 minibuses, una caída de 6% respecto al mismo lapso de 2025.

En tanto, se comercializaron 1.505 vehículos utilitarios en julio, una baja de 10% frente a igual mes de 2025 cuando se habían vendido 1.686. En el período enero-julio se vendieron 10.608 utilitarios, una baja de 4,7% frente a enero-junio de 2025.

Automoviles 0 Km importados, en deposito en el Puerto de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Respecto a los camiones, los datos de ACAU muestran que se vendieron 313 en julio, un alza de 47,6% respecto a julio del año pasado cuando se habían vendido 212 unidades. En lo que va de 2026, se comercializaron 1.889 camiones, 16% más que en el mismo período de 2025.

En cuanto a las ventas de ómnibus, se comercializaron 15 unidades en julio, mientras que no se había vendido ninguna unidad en el mismo mes del año pasado. En enero-julio se vendieron 43 ómnibus, misma cantidad que en el mismo lapso de 2025.

¿Cuáles son las marcas de 0 kilómetro más vendidas en lo que va del año en Uruguay?

Tomando en cuenta todas las categorías, las marcas más vendidas de vehículos 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026 son: BYD con 5.180 unidades, seguido de Fiat con 4.368 unidades, Chevrolet (3.775), Suzuki (2.799) y Volkswagen (2.655).

Al discriminar por segmento, en automóviles las marcas más vendidas en lo que va de 2026 son: BYD (2.278 unidades), Suzuki (2.166), Hyundai (1.465), luego Renault (1.159) y Chevrolet (1.070).

En SUV, lidera BYD con 2.900 unidades, después vienen Chevrolet (1.853), Volkswagen (1.259), Jetour (1.104) y Chery (971).

En utilitarios, Fiat ocupa el primer lugar en 2026 con 3.603 unidades, seguido de Renault (1.406), Chevrolet (852), Volkswagen (663), y Geely - Riddara (488).

En minibuses, lidera Hyundai con 75 unidades, seguido de Renault (40) y JAC (29).

En ómnibus, el primer lugar fue de Volvo con 19 unidades, seguido de Scania con 12 unidades y Volkswagen con seis.

En el acumulado de camiones las marcas líderes son: JMC con 338 unidades, seguido de JAC (328), Dongfeng (250), Volkswagen (243) y Foton (223).