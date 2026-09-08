La Iglesia católica pide colaboración para cubrir gastos de la llegada de León XIV a Uruguay

La Conferencia Episcopal del Uruguay, coordinadora de la Iglesia católica en el país, realizará una colecta nacional para cubrir los gastos que se prevén para la llegada de León XIV.

“Nos preparamos para vivir un acontecimiento muy especial. Y para que todo esté pronto hace falta el trabajo, el compromiso y la colaboración de muchos”, explicaron junto a un comunicado publicado a de fines de agosto.

Se invitó a todas las comunidades católicas de Uruguay a participar de esta recaudación de fondos, a realizarse este fin de semana (sábado 12 y domingo 13) para invertir en organización, infraestructura, servicios, comunicación y otros aspectos, indicaron.

“Queremos recibir al Papa con alegría y ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Cada aporte, más allá de su monto, será una expresión concreta de comunión y corresponsabilidad con la Iglesia que peregrina en el Uruguay”, añadieron.

Para quienes quieran colaborar mediante depósito o transferencia bancaria, la Iglesia compartió algunos números de cuenta BROU (Banco República).

Pesos uruguayos: Cuenta corriente 001564485-00004

Dólares estadounidenses: Cuenta corriente 001564485-00005

Consultas: finanzas@papaleonuruguay.uy

Comunicado de la Iglesia Católica en Uruguay sobre colecta para recibir a León XIV. Imagen: Conferencia Episcopal del Uruguay

El itinerario del papa

León XIV visitará el país entre el 6 y el 8 de noviembre de este año. Lo hará como invitado oficial y en su condición de jefe de Estado del Vaticano.

Ese mismo viernes 6 por la tarde, el pontífice tendrá un acto público en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi, según dijeron fuentes de la visita a El País. León XIV recorrerá la Rambla y el tramo final hasta la plaza lo hará por 18 de Julio.

Luego, irá a la catedral en Ciudad Vieja para encontrarse con sacerdotes y obispos.

Tanto esa noche como la del sábado dormirá en la sede de la Nunciatura Apostólica en Bulevar Artigas casi Ponce. Es la embajada del Vaticano en Uruguay y el sitio donde se alojó el papa Juan Pablo II en sus visitas de 1987 y 1988.

Más allá de quedarse ambas noches en Montevideo, durante el día León XIV irá al interior. El sábado volará a Paysandú desde el Aeropuerto de Carrasco. En el departamento sanducero hará una celebración.

Después, volverá a Montevideo e irá a Casavalle. Allí visitará la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y conocerá la obra social de la Iglesia católica en el barrio.

El Papa León XIV llega para asistir a una procesión de barcas en Castel Gandolfo. Foto: AFP

Ese mismo sábado también dará un discurso sobre educación en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). De noche, encabezará una celebración en el Estadio Centenario.

El domingo volverá al interior. Esta vez viajará por tierra a Florida. Hará una parada en la basílica de la capital departamental para rezarle a la patrona de Uruguay: la Virgen de los Treinta y Tres. Y en el hipódromo municipal Irineo Leguisamo dará otra celebración.

Almorzará con sacerdotes y regresará a Montevideo para volar hacia Buenos Aires y continuar su gira por América Latina.